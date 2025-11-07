Αγορές | Αναλύσεις

Αυξάνει τιμή-στόχο για Motor Oil η UBS

Δημήτρης Ζάντζας
Η UBS αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA της Motor Oil για το 2025-2026 κατά 9% και για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά μέσο όρο κατά 14%.

Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Motor Oil στα 24,40 ευρώ, από 22,60 ευρώ προηγουμένως, προχώρησαν οι αναλυτές της UBS, διατηρώντας σύσταση «neutral».

Ο οίκος αναμένει ότι η ελληνική εισηγμένη θα εμφανίσει ισχυρά αποτελέσματα για το γ΄ τρίμηνο (ανακοινώνονται 19 Νοεμβρίου), λόγω των υψηλών περιθωρίων διύλισης καθώς και της επαναλειτουργίας της μονάδας απόσταξης αργού που είχε υποστεί ζημιές μετά τη φωτιά του προηγούμενου έτους.

Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της UBS αναμένουν ότι η Motor Oil θα εμφανίσει EBITDA 344 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της ανόδου των περιθωρίων διύλισης κατά περίπου 58%. Αναμένουν επίσης βελτιωμένες επιδόσεις και σε άλλους τομείς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συνυπολογίζουν περίπου €45 εκατ. σε πρόσθετες αποζημιώσεις ασφάλισης, οι οποίες θα ενισχύσουν το EBITDA.

Ο οίκος αναμένει ακόμη για τη Motor Oil ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) 150 εκατ. ευρώ, με τις επενδυτικές δαπάνες (capex) να παραμένουν σχεδόν σταθερές σε τριμηνιαία βάση, στα 127 εκατ. ευρώ.

Motor Oil
UBS
