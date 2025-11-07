Scaling Up στην Ελλάδα: Ο Κωνσταντίνος Λαύκας φέρνει τη μεθοδολογία ανάπτυξης που άλλαξε τον παγκόσμιο επιχειρείν

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι ξεκινούν νέες επιχειρήσεις.

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι ξεκινούν νέες επιχειρήσεις. Από αυτές, μόλις το 4% καταφέρνει να αναπτυχθεί δυναμικά και να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια σε έσοδα. Ακόμα λιγότερες φτάνουν σε επίπεδο εκθετικής ανάπτυξης, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια. Σε αυτό το 4% βρίσκεται το επίκεντρο της μεθοδολογίας Scaling Up, την οποία δημιούργησε ο Verne Harnish, συγγραφέας του διεθνούς best seller Scaling Up: How a Few Companies Make It... and Why the Rest Don’t. Το βιβλίο είναι πλέον διαθέσιμο και στην ελληνική έκδοση με τον τίτλο Scaling Up – Δυναμική Ανάπτυξη, Τώρα!

Γιατί αξίζει να δώσουμε προσοχή

Το Scaling Up – Δυναμική Ανάπτυξη, Τώρα! δεν είναι απλώς ένα ακόμη επιχειρηματικό βιβλίο, είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα που παρέχει τις:

Τέσσερις Κρίσιμες Αποφάσεις (Four Decisions®)

1. Άνθρωποι (People): Δημιουργία ομάδων υψηλής απόδοσης, ευθυγραμμισμένων με τις αξίες και το όραμα της επιχείρησης.

2. Στρατηγική (Strategy): Ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης, διαφοροποιημένης και επικεντρωμένης στρατηγικής μέσω εργαλείων όπως το One-Page Strategic Plan (OPSP), το SWT και το 7 Strata of Strategy.

3. Εκτέλεση (Execution): Υλοποίηση της στρατηγικής με πειθαρχία, ρυθμούς συναντήσεων και μετρήσιμα αποτελέσματα (KPIs).

4. Ρευστότητα (Cash): Διαχείριση ταμειακών ροών και επιτάχυνση του cash cycle, ώστε η ανάπτυξη να υποστηρίζεται χωρίς ρίσκο.

Η παρουσία του Scaling Up στην Ελλάδα

Η διάδοση και πρακτική εφαρμογή της μεθοδολογίας Scaling Up στην Ελλάδα υλοποιείται μέσω της MicroGlobals, της boutique coaching εταιρείας του μοναδικού πιστοποιημένου Scaling Up Coach στη χώρα, Κωνσταντίνου Λαύκα. Ο ίδιος μάλιστα, λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη διεθνή εμπειρία και την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, υποστηρίζοντας οργανισμούς να ξεπεράσουν το στάδιο της επιβίωσης και να εισέλθουν σε τροχιά δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή, έχει αναδειχθεί σε βασικό φορέα της μεθοδολογίας στην ευρύτερη περιοχή.

Πλέον, μέσω της εταιρείας του, MicroGlobals, έχει διαθέσει στην ελληνική αγορά το βιβλίο Scaling Up – Δυναμική Ανάπτυξη, Τώρα! και στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάχυση της μεθοδολογίας και των εργαλείων της στην εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα. Το Scaling Up – Δυναμική Ανάπτυξη, Τώρα! είναι περισσότερα από ένα επιχειρηματικό βιβλίο, είναι ένα πλήρες πλαίσιο στρατηγικής και εκτέλεσης, που κάθε CEO, founder ή ηγετική ομάδα με αναπτυξιακή φιλοδοξία αξίζει να γνωρίζει.