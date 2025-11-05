Αθήνα – Σόφια σε 6 ώρες με τρένο: Ικανοποίηση Τζιτζικώστα για την πρόοδο στην Ελλάδα

Το νέο Σχέδιο Δράσης στοχεύει στη μείωση των χρόνων ταξιδιού και στην καθιέρωση του σιδηροδρόμου ως ελκυστικής εναλλακτικής των πτήσεων μικρών αποστάσεων, αυξάνοντας επιβάτες και ενισχύοντας τις περιφερειακές οικονομίες και τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των νέων σχεδίων της Κομισιόν για ταχύτερους και πιο συνδεδεμένους σιδηροδρόμους σε όλη την Ευρώπη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας ρωτήθηκε για το σχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου.

«Γνωρίζουμε καλά ότι το Ελληνικό Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, το οποίο έχει υποβληθεί στην Επιτροπή, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκαίων ζητημάτων, ώστε το σιδηροδρομικό σύστημα να καταστεί ασφαλές σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές», δήλωσε ο κ. Τζιτζικώστας.

Όπως πρόσθεσε, «από την πρώτη μέρα που ανέλαβα καθήκοντα, ενημερώθηκα από την Κομισιόν για παραβάσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών από την Ελλάδα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη και την πρόοδο της χώρας με βάση το σχέδιο του Υπουργείου που έχει υποβληθεί στην Κομισιόν. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εκφράζουν ικανοποίηση για την πρόοδο και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε την εφαρμογή του και οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσουμε καθυστέρηση ή αδυναμία θα λάβουμε άμεσα μέτρα».

Παράλληλα, η Κομισιόν παρέχει τεχνική βοήθεια στην Ελλάδα για τη βελτίωση του σιδηροδρομικού δικτύου, ώστε να καταστεί ασφαλές, σύγχρονο και αξιόπιστο, όπως αξίζει στους Έλληνες πολίτες.

Αναφερόμενος στο φιλόδοξο σχέδιο της Κομισιόν για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη και την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμα και χαμηλού άνθρακα καύσιμα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος τόνισε ότι το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της Ελλάδας. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική μείωση του χρόνου διαδρομής Αθήνα–Σόφια, που σε λίγα χρόνια θα γίνεται σε 6 ώρες αντί για 14 σήμερα.

«Το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε θα ενισχύσει την προσπάθεια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας. Στόχος είναι η διαδρομή Αθήνα–Σόφια να πραγματοποιείται σε μόλις 6 ώρες από 14 ώρες που είναι σήμερα. Μέσω του προγράμματος, η Ελλάδα θα ωφεληθεί από χρηματοδότηση προβληματικών σιδηροδρομικών τμημάτων ή τμημάτων που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, καθώς και από νέες επενδύσεις με τον ενισχυμένο μηχανισμό ΣΕΦ και τη νέα συμφωνία για σιδηροδρομικές υψηλές ταχύτητες που πρόκειται να υπογραφεί. Η Ελλάδα θα προσελκύσει ευρωπαϊκή και ιδιωτική χρηματοδότηση για σύγχρονες και κλιματικά φιλικές υποδομές, κάτι που θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό της διαδρομής βορρά–νότου, θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες, θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού και κυρίως θα διασφαλίσει ότι το σύστημα θα είναι ασφαλές σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το σχέδιο αντιπροσωπεύει ουσιαστική στήριξη στην Ελλάδα, παρέχοντας τεχνογνωσία, χρηματοδότηση και βοήθεια για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και ταχύτατου σιδηροδρομικού δικτύου», κατέληξε ο κ. Τζιτζικώστας.