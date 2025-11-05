Κομισιόν: Παρουσίασε σχέδια για ταχύτερους και πιο συνδεδεμένους σιδηροδρόμους στην Ευρώπη

Με βάση το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, θα συνδέονται σημαντικοί κόμβοι με ταχύτητες 200 χλμ/ώρα και άνω.

Ο Ευρωπαϊος Επίτροπος Μεταρρυθμίσεων Ραφαέλε Φίττο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας παρουσίασαν σήμερα το σχέδιό της Κομισιόν για την επιτάχυνση του δικτύου σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στην Ευρώπη, ενισχύοντας παράλληλα επενδύσεις σε ανανεώσιμα και χαμηλού άνθρακα καύσιμα. Το νέο Σχέδιο Δράσης στοχεύει στη μείωση των χρόνων ταξιδιού και στην καθιέρωση του σιδηροδρόμου ως ελκυστικής εναλλακτικής των πτήσεων μικρών αποστάσεων, αυξάνοντας επιβάτες και ενισχύοντας τις περιφερειακές οικονομίες και τον τουρισμό.

Με βάση το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, θα συνδέονται σημαντικοί κόμβοι με ταχύτητες 200 χλμ/ώρα και άνω. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες θα ταξιδεύουν από το Βερολίνο στην Κοπεγχάγη σε 4 ώρες αντί για 7, και από τη Σόφια στην Αθήνα σε 6 ώρες αντί για 13 ώρες και 40 λεπτά. Νέες διασυνοριακές συνδέσεις θα επιτρέπουν ταχύτερα ταξίδια, όπως το Παρίσι–Λισαβόνα μέσω Μαδρίτης, ενώ θα βελτιώνεται η διασύνδεση μεταξύ των βαλτικών πρωτευουσών.

Για την υλοποίηση, η Επιτροπή προτείνει τέσσερις βασικούς άξονες: αφαίρεση διασυνοριακών εμποδίων με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα έως το 2027 και ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων (πάνω από 250 χλμ/ώρα όπου είναι οικονομικά εφικτό), συντονισμένη στρατηγική χρηματοδότησης μέσω συμφωνίας για Σιδηρόδρομο Υψηλής Ταχύτητας, βελτίωση των συνθηκών για τη σιδηροδρομική βιομηχανία και τους φορείς εκμετάλλευσης, και ενίσχυση της διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ για συντονισμό χωρητικότητας, τυποποιήσεις και αδειοδοτήσεις.

Όσον αφορά τα ανανεώσιμα και χαμηλού άνθρακα καύσιμα, για την επίτευξη των στόχων RefuelEU Aviation και FuelEU Maritime θα χρειαστούν περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι βιώσιμων καυσίμων έως το 2035, με εκτιμώμενες επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ