Κοντογεώργης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρία κρίσιμα ορόσημα μέχρι τέλος του 2025 για τον αγροτικό τομέα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στον «Αθήνα 9,84».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικότερα, αφού έκανε λόγο για «μια μεγάλη αλλαγή εν κινήσει», παρατήρησε πως «αποκαλύφθηκαν πλήρως αρκετές παθογένειες». Εν τέλει «θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι» και αυτό, προσέθεσε, «είναι μια επίπονη διαδικασία», γι' αυτό και «υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις». Όμως, υπογράμμισε, «μέσα από αυτό θα έχουμε το πραγματικό σώμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων».

Στη συνέχεια δε, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ ξεδίπλωσε τα τρία βασικά ορόσημα, που έχει μπροστά της η κυβέρνηση ως το τέλος του έτους. Αναλυτικά: Πρώτον, «μέχρι την 4η Νοεμβρίου - και είμαστε σε διαρκή διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - πρέπει να καταθέσουμε την πρόταση σε σχέση με το σύστημα ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων». Δεύτερον, «έχουμε την υποχρέωση - και μάλιστα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ο κ. Χατζηδάκης μαζί με τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Πιερρακάκη παρουσίασαν το νέο πλαίσιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΑΑΔΕ - να το έχουμε ψηφίσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου». Και τρίτον, «μέχρι τέλος Νοεμβρίου πρέπει να καταθέσουμε τις προκαταβολές τουλάχιστον» σε σχέση με τις βασικές ενισχύσεις «αφού, βέβαια, γίνουν οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Επομένως έχουμε μπροστά μας αυτά τα τρία ορόσημα. Ήδη καταβάλλονται κάποιες πρώτες αποζημιώσεις στους αγρότες και ο στόχος είναι μέσα στον Νοέμβριο να καταβληθούν οι προκαταβολές για τις βασικές ενισχύσεις», επανέλαβε.

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Με τις ανακοινώσεις του υπουργού (σ.σ. του Νίκου Δένδια) ετελεύτησε το βίο της αυτή η συζήτηση. Ήταν μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο μιας κοινής λογικής, προκειμένου να αναδειχθεί και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό που προορίζεται το μνημείο. Θα υπάρξει ένας διαγωνισμός για την ανάδειξή του, ως οφείλουμε για τον χώρο αυτό», τόνισε.

Χαρακτήρισε επίσης «πραγματικό στολίδι» τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και «στο ίδιο πλαίσιο, φαντάζομαι, θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες το υπουργείο Εθνικής Άμυνας» και για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Συμπέρασμα; «Αυτά που μας ενώνουν δεν χρειάζεται να αποτελούν πεδία αντιπαράθεσης».

Κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής συνέντευξης του Θ. Κοντογεώργη έγινε αναλυτική συζήτηση, τέλος, για την τελευταία αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέμα για το οποίο ανέφερε ότι «έχουμε εντατικές διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αύριο θα ολοκληρωθούν οι όποιες συζητήσεις προκειμένου να κατατεθεί το αναθεωρημένο σχέδιο και τον Δεκέμβριο να εγκριθεί. Διαπιστώνεται από όλες τις πλευρές μια καλή πρόοδος και εξέλιξη των υπολειπόμενων επενδύσεων αλλά και μεταρρυθμίσεων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εντατικοποιούμε τις δράσεις, στο σύνολο της κυβέρνησης, όλα τα υπουργεία, προκειμένου να εκπληρωθεί επιτυχώς».

Βεβαίως, συμπλήρωσε, «στο διάβα της πορείας αυτής αρκετά έχουν αναθεωρηθεί γιατί είχαν προκύψει αρκετές νομικές δυσκολίες, διαγωνισμοί, ενστάσεις. Επομένως δεν θα αναλάβουμε περιττά ρίσκα σε σχέση με την ολοκλήρωση του σχεδίου. Αυτά τα οποία είναι τελείως απαραίτητα και κρίσιμα, θα τα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα», διεμήνυσε.

Παίρνοντας εξάλλου αφορμή από τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τον Προϋπολογισμό, την Καταπολέμηση της Απάτης και τη Δημόσια Διοίκηση Piotr Serafin, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Θ. Κοντογεώργης είπε: «Η Ευρώπη λέει πως χρειάζονται περισσότερα χρήματα για την ανταγωνιστικότητα - πάνω από 1 δισ., με βάση και τις συστάσεις Ντράγκι-επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για την άμυνα. Ευτυχώς ή δυστυχώς αντί να συζητάμε πώς θα βελτιώσουμε τις ζωές μας, πρέπει να κάνουμε αυτήν τη συζήτηση, η οποία είναι απολύτως αναγκαία όμως λόγω των συνθηκών και εξαιτίας του ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δική της στρατηγική αυτονομία, ενώ ανοίγονται νέες ευκαιρίες για την αμυντική βιομηχανία».

Συγχρόνως, συνέχισε, «σε αυτήν την εξίσωση μπαίνουν οι πόροι συνοχής, οι κοινωνίες δηλαδή. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το 2025 και το 2026 αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Αυτό το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν αρκεί για να καλύψουμε ανάγκες σε πολλούς τομείς, όπως τα νερά, οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι βασικές υποδομές. Άρα για εμάς είναι εξαιρετικά χρήσιμος ο πυλώνας της Συνοχής, τουλάχιστον να μην είναι αποδυναμωμένος». Ενώ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική ανέφερε ότι «εμείς είμαστε σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων».

Κλείνοντας ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είπε πως είναι «πολύ πιθανό», τα θέματα του Κοινοτικού Προϋπολογισμού να κλείσουν κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας το 2ο εξάμηνο του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ