Συνάντηση Γεραπετρίτη - Μίτσκοσκι στο Λονδίνο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια που πραγματοποιείται στο Λονδίνο, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Επίσης, ο κ. Γεραπετρίτης στο περιθώριο της Συνόδου είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό του Κοσσυφοπεδίου Αλμπίν Κούρτι, τον γενικό γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας Αμέρ Καπετάνοβιτς και τον γενικό γραμματέα του ΟΑΣΕ Φεριντούν Σινιρλιόγλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

