Κρεμλίνο: Ο Όρμπαν τα πάει καλά με Πούτιν και Τραμπ - Ενίσχυση σχέσεων με Ιράν

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Ο Ορμπάν έχει αρκετά θερμές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και πολύ εποικοδομητικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν». «Και αυτό, φυσικά, συνέβαλε σημαντικά στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν που τους οδήγησε στο να συμφωνήσουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπάν έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία, η οποία συνορεύει με την Ουγγαρία. Νωρίτερα φέτος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Η Μόσχα θα ενισχύσει τις σχέσεις με την Τεχεράνη

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς.

Η Μόσχα έχει στενές σχέσεις με την Τεχεράνη και καταδίκασε τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις νωρίτερα φέτος που έγιναν με δεδηλωμένο στόχο να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Το Ιράν αρνείται ότι κατασκευάζει πυρηνικό όπλο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το πώς βλέπει η Ρωσία την εξέλιξη των γεγονότων αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και εάν η Μόσχα θα εμβαθύνει τις σχέσεις με την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε:

«Η Ρωσία είναι σίγουρα έτοιμη να επεκτείνει τη συνεργασία με το Ιράν σε όλους τους τομείς. Το Ιράν είναι εταίρος μας, και οι σχέσεις μας αναπτύσσονται πολύ δυναμικά».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες ασκούν «εξαιρετική πίεση» στο Ιράν αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη».

Απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί αργότερα σήμερα, ενώ έχει περάσει λιγότερο από μία εβδομάδα από τότε που ο Λαριτζανί συναντήθηκε με τον ηγέτη του Κρεμλίνου και του επέδωσε μήνυμα από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης τον Ιανουάριο, αν και το σύμφωνο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Η Μόσχα λέει ότι παρέχει νομίμως στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη, ενώ το Ιράν έχει παράσχει στη Ρωσία μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για να τα χρησιμοποιήσει στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Η ρωσική κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας Rosatom υπέγραψε τον περασμένο μήνα συμφωνία 25 δισ. δολαρίων με το Ιράν για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα, που έχει ελλείψεις σε ηλεκτρική ενέργεια και αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας σε λειτουργία.

