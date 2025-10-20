«Πλήγμα» έως και 35 δισ. μπορεί να δεχτούν οι πολυεθνικές εταιρείες λόγω των δασμών Τραμπ

Πολλές εταιρείες μειώνουν πλέον τις αρχικές τους προβλέψεις, καθώς οι νέες εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουν οι χώρες με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου μειώνουν την έκθεσή τους στους δασμούς.

«Πλήγμα» άνω των 35 δισ. δολαρίων ενδέχεται να δεχτούν οι παγκόσμιοι επιχειρηματικοί κολοσσοί, το οποίο θα επηρεάσει τα κέρδη του τρίτου τριμήνου τους, λόγω των αμερικανικών δασμών που έχουν επιβληθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, πολλές εταιρείες μειώνουν πλέον τις αρχικές τους προβλέψεις, καθώς οι νέες εμπορικές συμφωνίες που συνάπτουν οι χώρες με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου μειώνουν την έκθεσή τους στους δασμούς.

Οι εταιρείες αρχικά ανέμεναν συνολικό «πλήγμα» ύψους 21,0 έως 22,9 δισ. δολαρίων για το 2025, με αντίστοιχο αντίκτυπο σχεδόν 15 δισ. δολαρίων για το 2026, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters που βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών και διαφόρων εταιρικών ανακοινώσεων.

Παρόλο που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί τακτικά με επιπλέον δασμούς, η «ομίχλη» που αποτελούσε εμπόδιο για τις εταιρείες πλέον «αραιώνει» και το τοπίο «ξεθολώνει», επιτρέποντάς τους να προβλέψουν καλύτερα τα έξοδα που θα έχουν αλλά και να κάνουν σχέδια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων αυξήσεων τιμών.

Ο εμπορικός πόλεμος που έχει προκαλέσει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανεβάσει τους δασμούς στα υψηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1930.

Πώς κινούνται οι εταιρείες με τις προβλέψεις τους

Το συνολικό ποσό των 35 δισ. δολαρίων σε δαπάνες για τις πολυεθνικές εταιρείες υπερβαίνει το ποσό των 34 δισ. δολαρίων που υπολογίστηκαν τον Μάιο, λίγο μετά την επιβολή των δασμών από τον Τραμπ τον Απρίλιο, που «ταρακούνησαν» τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Ωστόσο, η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόβλεψη που είχε κάνει η Toyota για 9,5 δισ. δολάρια, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο το ποσό.

Αντιθέτως, πολλές άλλες εταιρείες μείωσαν τις προηγούμενες προβλέψεις τους για παν ενδεχόμενο, αφού ο Τραμπ κατέληξε σε συμφωνίες με χαμηλότερους δασμούς με την ΕΕ και την Ιαπωνία.

Οι γαλλικές εταιρείες παραγωγής αλκοολούχων ποτών Remy Cointreau και Pernod Ricard μείωσαν τις εκτιμήσεις τους για τις επιπτώσεις των δασμών μετά τη συμφωνία με την ΕΕ, ενώ η Sony μείωσε τις προβλέψεις της τον Αύγουστο.

«Οι δασμοί γίνονται όλο και πιο σαφείς. Πιστεύουμε ότι θα είναι απλώς μια ακόμη μεταβλητή στην επιχειρηματική μας εξίσωση, την οποία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, και θα το κάνουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis, Αντόνιο Φιλόσα, σε συνέντευξή του στο Reuters στα μέσα Οκτωβρίου, όπου παρουσίασε τις νέες λεπτομέρειες για μια επένδυση 13 δισ. δολαρίων σε τέσσερα χρόνια στην αμερικανική βιομηχανία. Η Stellantis προειδοποίησε τον Ιούλιο για ζημιές 1,5 δισ. ευρώ φέτος.

Οι τομείς που θα δεχτούν πιο έντονα το «χαστούκι»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι εισηγμένες εταιρείες στον S&P 500 αναμένεται να παρουσιάσουν ρυθμό αύξησης των κερδών 9,3% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας, παρόλα αυτά, πτώση από 13,8% το δεύτερο τρίμηνο. Η άνοδος αυτή της κερδοφορίας δέχεται ώθηση από τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος ενισχύεται ολοένα και περισσότερο από «απανωτές» επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού, ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αναμένεται να σημειώσει αύξηση 0,5%, σε σύγκριση με 4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για τις εταιρείες που εξαρτώνται από χώρες που δεν έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες.

Η Nike, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προμηθευτές στο Βιετνάμ και άλλες ασιατικές χώρες, αύξησε την εκτίμησή της για τον αντίκτυπο των δασμών στα τέλη του περασμένου μήνα από 1 δισ. δολάρια σε 1,5 δισ. δολάρια.

Στην Ευρώπη, η SEB, κατασκευαστής των μαγειρικών σκευών Tefal, μείωσε πρόσφατα τις προβλέψεις της για τα κέρδη της, επικαλούμενη την εξασθενημένη ζήτηση, καθώς οι πελάτες «κάνουν κράτει», εν μέρει λόγω των δασμών, ενώ η H&M προειδοποίησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές θα επιβαρύνουν περισσότερο τα περιθώρια κέρδους κατά το τρίμηνο έως τον Νοέμβριο.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των Ford, Stellantis, Volkswagen και Toyota, έχουν αναφέρει έξοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των αμερικανικών δασμών. Η Ford, για παράδειγμα, αναμένει συνολικές ζημιές 3 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η αισιοδοξία έχει αυξηθεί μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών και των προμηθευτών ανταλλακτικών αυτοκινήτων, καθώς ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε σημαντική μείωση των δασμών για την εγχώρια παραγωγή αυτοκινήτων.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επίσης αρχίσει να συνάπτουν συμφωνίες για την τιμολόγηση και την παραγωγή φαρμάκων που συνδέονται με τις αμερικανικές δασμολογικές εξαιρέσεις. Η Pfizer και η AstraZeneca έχουν ήδη κάνει το πρώτο βήμα, και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.