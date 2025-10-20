ΗΠΑ: Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μεταβαίνει αύριο στο Ισραήλ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, πρόκειται να επισκεφθεί αύριο Τρίτη το Ισραήλ, προανήγγειλε η αρχή των ισραηλινών αεροδρομίων σήμερα το πρωί ανακοινώνοντας τις προετοιμασίες ενόψει της άφιξής του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, πρόκειται να επισκεφθεί αύριο Τρίτη το Ισραήλ, προανήγγειλε η αρχή των ισραηλινών αεροδρομίων σήμερα το πρωί ανακοινώνοντας τις προετοιμασίες ενόψει της άφιξής του στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Η Αρχή Ισραηλινών Αεροδρομίων ανέφερε ότι αναμένονται προβλήματα στην κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο μεταξύ των 10:30 π.μ και 13:30 μ.μ τοπική ώρα και ότι ορισμένες πτήσεις θα μεταφέρονται σε άλλον τερματικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ