ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η δίκη του πρώην προέδρου Δ. Μελά

Η δίκη των δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού ξεκίνησε με πρώτη μάρτυρα που ανέβηκε στο βήμα, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού, δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασία Ρέππα.

Η δίκη των δύο πρώην στελεχών του Οργανισμού ξεκίνησε με πρώτη μάρτυρα που ανέβηκε στο βήμα, την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε εκτεταμένες παρατυπίες που διαπίστωσε σε ελέγχους που διενήργησε το 2020 όσον αφορά την διανομή του Εθνικού Αποθέματος.

Όπως είπε, διενέργησε ελέγχους ως υπεύθυνη για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για το Εθνικό Απόθεμα, κατ' εντολή του τότε προέδρου Γρηγόρη Βάρρα.

«Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019-2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια», είπε η κ. Τυχεροπούλου, η οποία σημείωσε ότι τα ευρήματα του ελέγχου της δεν απεστάλησαν στην Δικαιοσύνη, όπως είχε ορίσει ο κ. Βάρρας, ο οποίος στο μεταξύ είχε φύγει από τον Οργανισμό.

«Ξεκίνησα να ελέγχω ΑΦΜ στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Διαπίστωσα ότι για 99 ΑΦΜ υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν δεν βρίσκονταν στην κατοχή αυτών που έπαιρναν την επιδότηση. Άλλος τις δήλωνε μια χρονιά, άλλος την επόμενη. Επρόκειτο καθαρά για τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων», κατέθεσε η μάρτυρας. η οποία συμπλήρωσε πως συνέταξε πορισματική έκθεση. «Έδωσα την έκθεση στην κ. Αδαμοπούλου για να την παραδώσει στον κ. Βάρρα..Εκείνος είχε δώσει εντολή τα ευρήματα να αποσταλούν στη Δικαιοσύνη» τόνισε η μάρτυρας, λέγοντας στη συνέχεια ότι τον Νοέμβριο του 2020, ο κ. Βάρρας αποχώρησε από τη διοίκηση του οργανισμού. Έτσι η ίδια κλήθηκε μέσω email από τον γενικό διευθυντή να παραδώσει τους φακέλους των ελέγχων στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα.

«Συγκέντρωσα τα στοιχεία και τα παρέδωσα στις 17 Νοεμβρίου στο γραφείο του κ. Μελά. Ερχόταν εκείνη τη στιγμή και η κ. Ρέππα. Από εκείνη τη στιγμή μου αφαιρέθηκε το δικαίωμα εισαγωγής στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Είδα πως τα έντυπα που είχα καταχωρίσει άρχισαν να πολλαπλασιάζονται και εμφανίζονταν με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά στα οποία είχα καταλήξει εγώ»,κατέθεσε.

Πρόεδρος: Τι εννοείτε όταν λέτε ότι πολλαπλασιάζονταν;

Μάρτυρας: Είχα καταχωρίσει ένα έντυπο ελέγχου και ξαφνικά έβλεπα οκτώ με το όνομά μου και διαφορετικά συμπεράσματα. Τα αρνητικά έντυπα είχαν μπροστά κωδικό -1, που αργότερα έμαθα ότι δεν λαμβανόταν υπόψη. Και όλοι οι έλεγχοι μου δόθηκαν για «επανέλεγχο».

Η μάρτυρας κατέθεσε πως αρχικά δεν ένιωσε κίνδυνο και δεν αντιλήφθηκε σκοπιμότητα, όμως μεταγενέστερα δέχτηκε απειλές από συγκεκριμένο πρόσωπο, από τους παραγωγούς που είχε ελέγξει, το οποίο κατονόμασε στο δικαστήριο και είναι από τους πλέον γνωστούς σε διαλόγους που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα.

Όσο για τον ρόλο των δύο κατηγορουμένων, η μάρτυρας υποστήριξε ότι δεν δέχθηκε πιέσεις από τον κ. Μελά ή την κ. Ρέππα, αλλά περιέγραψε κλίμα απαξίωσης: «Είχα αποκλειστεί υπηρεσιακά. Διαδιδόταν ότι είμαι "τρελή" και ότι δημιουργώ προβλήματα στον οργανισμό. Μου μετέφεραν ότι ο κ. Μελάς το είχε πει αυτό σε συζητήσεις, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα. Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν».

Η κ. Τυχεροπούλου στην αρχή της κατάθεσής της, εξήγησε όλη την διαδικασία των πληρωμών, αναφέροντας ότι ετησίως ο Οργανισμός δέχεται περίπου 650.000 αιτήσεις επιδοτήσεων από αγρότες, εκ των οποίων εγκρίνονται περίπου 550.000. Είπε επίσης ότι το συνολικό ποσό ενισχύσεων αγγίζει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κατάθεση συνεχίζεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ