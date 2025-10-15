Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ αναμένουν από τους συμμάχους να επενδύσουν περισσότερα σε όπλα για την Ουκρανία

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι αναμένει από τις χώρες της Συμμαχίας να αγοράσουν ακόμα περισσότερα όπλα μέσω των ΗΠΑ για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "PURL".

O υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι αναμένει από τις χώρες της Συμμαχίας να αγοράσουν ακόμα περισσότερα όπλα μέσω των ΗΠΑ για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας "PURL".

Ο Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ στην «ιστορική» Σύνοδο της Χάγης πριν από μερικούς μήνες, σύντομα θα μεταφραστούν σε στρατιωτικές δυνατότητες. Ένα μέρος αυτών αποτελεί και «η πρωτοβουλία PURL όπου οι ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά όπλα, τα οποία μεταφέρονται στο ΝΑΤΟ για τον αγώνα στην Ουκρανία, ώστε να επέλθει η ειρήνη σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Π. Χέγκσεθ.

«Αν υπάρχει κάτι που μάθαμε υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι η ενεργός εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος. Ειρήνη αποκτάς όταν είσαι δυνατός, όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες που σέβονται οι αντίπαλοί σου. Πιστεύω ότι αυτό κάνει το ΝΑΤΟ, πιστεύω ότι αυτό κάνει η πρωτοβουλία PURL» δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός 'Αμυνας. Συνέχισε λέγοντας: «Αναμένω ότι περισσότερες χώρες θα κάνουν ακόμη περισσότερα, ότι θα αγοράσουν ακόμη περισσότερα για να παράσχουν στην Ουκρανία βοήθεια για να φέρει αυτή τη σύγκρουση σε μια ειρηνική ολοκλήρωση».

Τέλος, ο Π. Χέγκσεθ τόνισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει την ειρήνη και στην Ουκρανία και εξέφρασε την ελπίδα «να δούμε το τέλος του πολέμου» και εκεί, όπως έγινε στη Γάζα και σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αμερικανό υπουργό 'Αμυνας «για την ηγεσία σας και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ είναι τώρα πολύ ισχυρότερο και πιο θανατηφόρο, αλλά και δίκαιο», μετά την «ιστορική» απόφαση στη Χάγη που έλαβαν οι χώρες της ΕΕ και ο Καναδάς για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Πρόσθεσε, ότι το πρόγραμμα PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας για όπλα) τρέχει τώρα με 2 δισεκατομμύρια ευρώ, που έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής, ενώ στο σημερινό Συμβούλιο αναμένονται πολλές νέες ανακοινώσεις για τις χώρες που θα συμμετάσχουν.

«Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να είναι απειλή για τη Συμμαχία»

Η Ρωσία θα εξακολουθήσει να αποτελεί μεγάλη απειλή για το ΝΑΤΟ και αφού τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν, ενώ πρόσθεσε ότι έχει παρατηρηθεί νέα αύξηση των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Χάκανεν, που έκανε τις δηλώσεις αυτές πριν από μια σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, σημείωσε ότι η Ρωσία καταναλώνει στρατιωτικούς πόρους με γοργούς ρυθμούς και εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την Κίνα.

Από την πλευρά του ο Εσθονός υπουργός Άμυνας Χάνο Πεβκούρ δήλωσε ότι η χώρα του εντάχθηκε στο τέταρτο πακέτο της πρωτοβουλίας PURL, η συμφωνία για το οποίο θα οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα, ίσως ήδη από σήμερα.

Το PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει στο Κίεβο να αγοράζει αμερικανικά όπλα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους.

Η συμβολή της Εσθονίας θα ανέλθει σε 12 εκατ. δολάρια, εξήγησε ο Πεβκούρ, ενώ πρόσθεσε ότι έχει παρατηρήσει πως έχει μειωθεί η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Στο μεταξύ ο Σουηδός ομόλογός του Παλ Γιόνσον επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προσφέρει νέους πόρους στο PURL και κάλεσε τις άλλες χώρες να συνεχίσουν να ενισχύουν τη βοήθειά τους προς το Κίεβο.

«Παρατηρούμε τη λάθος πορεία όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Μειώνεται. Θέλουμε να δούμε περισσότερες ενέργειες με στόχο την ενίσχυση και την αύξηση της οικονομικής βοήθειας και των στρατιωτικών δωρεών στην Ουκρανία», τόνισε ο Γιόνσον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ