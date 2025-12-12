Επ. Ανταγωνισμού: Κατά προτεραιότητα εξέταση της υπόθεσης για αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια

Προχώρησε στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης στις αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι προχώρησε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες, στην κατά προτεραιότητα εξέταση και ανάθεση σε αρμόδιο Εισηγητή υπόθεσης στις αγορές προμήθειας ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «η υπόθεση είναι κομμάτι της αυτεπάγγελτης έρευνας στις αγορές εισαγωγής/παραγωγής, χονδρικής και λιανικής πώλησης ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς (σκύλους και γάτες) αναφορικά με τυχόν αντί-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3949/2011, όπως ισχύει, και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. σε επιχειρήσεις εισαγωγής και διανομής στις συγκεκριμένες αγορές (βλ. Δελτίο Τύπου «Αιφνιδιαστικός επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο ζωοτροφών για κατοικίδια ζώα / ζώα συντροφιάς», τμήμα της οποίας έχει ήδη ανατεθεί σε εισηγητή (βλ. και Δελτίο Τύπου «Κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων και ανάθεση σε Εισηγητή»)».

Νομικό πλαίσιο

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς, είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού βάσει του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101/102 ΣΛΕΕ.

Τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ απαγορεύουν συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Το άρθρο 1Α του ν. 3959/2011 απαγορεύει μονομερείς πρακτικές που συνιστούν πρόσκληση σε απαγορευμένη σύμπραξη και ανακοίνωση μελλοντικών προθέσεων τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών προς ανταγωνιστές.

Τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ απαγορεύουν την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης.

Επόμενα βήματα

Η ανάθεση σε Εισηγητή συνεπάγεται την εκκίνηση των προθεσμιών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 15 ν. 3959/2011 για τη λήψη απόφασης, ωστόσο δεν προδικάζει το περιεχόμενο της εισήγησης ή/και της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η νόμιμη προθεσμία είναι ενδεικτική και ο χρόνος εξέτασης κάθε υπόθεσης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την πολυπλοκότητά της, τον όγκο του διοικητικού φακέλου, καθώς και τον αριθμό των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και το βαθμό συνεργασίας τους.