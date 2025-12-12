Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με Μετρό και λεωφορεία

Ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα λάβουν μέρος στην 24ωρη απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου και πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Γενική 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ- ΟΤΑ, με αίτημα τις καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και την διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Από την προγραμματισμένη απεργία της Τρίτης θα εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί, μετά από απόφαση τους να αποσυρθούν, όπως ανακοινώθηκε.

Η διαμαρτυρία αφορά την απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους αγρότες, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr