Ειδήσεις | Ελλάδα

Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με Μετρό και λεωφορεία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Τι θα γίνει με Μετρό και λεωφορεία
Ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα λάβουν μέρος στην 24ωρη απεργία της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου και πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Γενική 24ωρη απεργία θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ- ΟΤΑ, με αίτημα τις καλύτερες συνθήκες εργασίας αλλά και την διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Από την προγραμματισμένη απεργία της Τρίτης θα εξαιρεθούν οι εκπαιδευτικοί, μετά από απόφαση τους να αποσυρθούν, όπως ανακοινώθηκε.

Η διαμαρτυρία αφορά την απόρριψη του κρατικού προϋπολογισμού και την έμπρακτη αλληλεγγύη προς τους αγρότες, ωστόσο η πλειοψηφία των παρατάξεων ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ καταψήφισε την πρόταση και έτσι δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ecofin: Ώρα αποφάσεων για τις φθηνές αγορές από Shein και Temu

Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα η εκλογή Πιερρακάκη στην κορυφή του Eurogroup, παρασκήνιο - Τα κακά μαντάτα της Real Polls για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

ΕΕΣΥΠ: «Διπλή πρόσκληση» για master plan - στρατηγικό σχέδιο για ανάδειξη/βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ

tags:
Απεργία
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider