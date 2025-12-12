ΧΑ: Αντίρροπες δυνάμεις λίγο πάνω από τις 2.100 μονάδες

Παρά τα θετικά πρόσημα στην Ευρώπη, ο Γενικός Δείκτης «βαραίνει» από κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες. Στον FTSE Large Cap ξεχωρίζουν ανοδικά οι ElvalHalcor, Metlen και Coca-Cola HBC.

Η χθεσινή άνοδος των Dow Jones και S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά δίνει αφορμή για άνοδο στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές την Παρασκευή, δημιουργώντας ευνοϊκές προϋποθέσεις και για τον Γενικό Δείκτη της Λεωφόρου Αθηνών ώστε να δοκιμάσει, ενδεχομένως, να «χτίσει» κάποια απόσταση ασφαλείας από το επίπεδο των 2.100 μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι εντός του Δεκεμβρίου, σε σύνολο 9 συνεδριάσεων ο Γενικός Δείκτης κινείται με άξονα το εν λόγω επίπεδο, έχοντας4 κλεισίματα υψηλότερα από τις 2.100 μονάδες και 5 χαμηλότερα.

Σημειωτέο, ότι η ερχόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία πλήρης εβδομάδα του 2025 καθώς, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η αγορά θα λειτουργήσει μόνο Δευτέρα (22/12) και Τρίτη (23/12) και θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου.

Έως τότε αναμένονται νέα από το μακροοικονομικό πεδίο. Αρχικά, στις 17 και 18 Δεκεμβρίου συνεδριάζει η ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο του ευρώ αμετάβλητο. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας θα εκφραστούν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού. Η αναβολή εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS 2) -που μετατίθεται πλέον για το 2028- είναι πιθανό να οδηγήσει σε καθοδική αναθεώρηση κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό του 2027 στο 1,7% από 1,9% προηγουμένως. Για τον ίδιο λόγο, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό το 2028 είναι πιθανό να αυξηθεί ελαφρώς πάνω από τον στόχο του 2%.

Στις ΗΠΑ, την ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιευθούν σημαντικά στοιχεία για την αγορά εργασίας (στις 16/12) και τις τιμές καταναλωτή (στις 18/2), τα οποία θα καλύπτουν ταυτόχρονα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που «χάθηκαν» λόγω του shutdown. Ξένοι αναλυτές εκτιμούν πως τα στοιχεία θα επιβεβαιώσουν την τάση επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, ενώ ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να εμφανίσει νέα άνοδο. Ωστόσο, εξαιτίας του shutdown, μεγάλο μέρος των δεδομένων του Οκτωβρίου δεν συλλέχθηκε και, ως αποτέλεσμα, οι εκθέσεις θα περιέχουν σημαντικά κενά.

Εντός συνόρων, τη Δευτέρα 15/12 αναμένεται να επιστρέψει σε διαπραγμάτευση η μετοχή της Eurobank, μετά τη συγχώνευση της holding με τη μητρική, ενώ ακολουθεί η Τρ. Πειραιώς, η οποία για τον ίδιο λόγο δεν θα διαπραγματεύεται μεταξύ 17 και 19 Δεκεμβρίου και αναμένεται να επανέλθει στις 22/12. Την ερχόμενη εβδομάδα επίσης έχουμε λήξη παραγώγων (19/12).

Στο ταμπλό της Παρασκευής, παρά τα θετικά πρόσημα στην Ευρώπη, ο Γενικός Δείκτης «βαραίνει» από κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, παρόλο που σε μη τραπεζικούς τίτλους παρατηρούνται εισροές. Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΔ βρίσκεται στις 2.107,28 μονάδες με οριακά κέρδη 0,07%, ενώ στο άνοιγμα των συναλλαγών βρέθηκε έως τις 2.113 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος ο δείκτης των τραπεζών, που υποχωρεί 0,46% στις 2.340,06 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχωρίζουν οι απώλειες 1,88% και 1,10% των Optima και ΕΤΕ αντίστοιχα.

Στο σύνολο του ταμπλό 62 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι μόλις 27 σε αρνητικό έδαφος και 62 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικό τζίρος λίγο μετά τις 11:00 διαμορφώνεται σε 16,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €4,74 σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.