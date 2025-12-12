Πολιτική | Ελλάδα

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ - Δείτε live

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΚΟ της ΝΔ - Δείτε live
Live η ομιλία του Πρωθυπουργού.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απευθύνει το λόγο αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής.

Δείτε ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού:

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ecofin: Ώρα αποφάσεων για τις φθηνές αγορές από Shein και Temu

Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα η εκλογή Πιερρακάκη στην κορυφή του Eurogroup, παρασκήνιο - Τα κακά μαντάτα της Real Polls για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

ΕΕΣΥΠ: «Διπλή πρόσκληση» για master plan - στρατηγικό σχέδιο για ανάδειξη/βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βουλή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider