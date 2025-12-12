ΠΟΥ: Νέα επιτροπή επιστημόνων επιβεβαιώνει πως δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού

Η επιτροπή των «σοφών» συνεδρίασε για την ασφάλεια των εμβολίων και κατέληξε στο συμπέρασμα πως βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεση μεταξύ των εμβολίων και των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού.

Νέα ισχυρή επιβεβαίωση πως τα εμβόλια και ειδικότερα τα παιδιατρικά εμβόλια δεν έχουν καμία σχέση με τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος έρχεται δια στόματος μιας διεθνούς επιτροπής επιστημόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Παγκόσμια Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Εμβολίων (GACVS), η οποία ιδρύθηκε το 1999, συγκεντρώνει διεθνείς εμπειρογνώμονες για να παρέχουν ανεξάρτητες και έγκυρες επιστημονικές συμβουλές στον ΠΟΥ σχετικά με τις παγκόσμιες προτεραιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια των εμβολίων.

Η τελευταία ανάλυση, η οποία συζητήθηκε από την Επιτροπή στις 27 Νοεμβρίου 2025, επικεντρώθηκε αρχικά στη σχέση μεταξύ των εμβολίων που περιέχουν θειομερσάλη και των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος καθώς και στη συσχέτιση μεταξύ των εμβολίων γενικά και των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος.

Στοιχεία που βασίζονται σε 31 πρωτογενείς ερευνητικές μελέτες, που δημοσιεύθηκαν μεταξύ του Ιανουαρίου του 2010 και του Αυγούστου του 2025, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από πολλές χώρες, υποστηρίζουν σθεναρά το θετικό προφίλ ασφάλειας των εμβολίων που χρησιμοποιούνται κατά τους παιδιατρικούς εμβολιασμούς ρουτίνας και την εγκυμοσύνη και επιβεβαιώνουν την απουσία αιτιώδους σύνδεσης με οποιαδήποτε διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

Τι ισχύει για τα εμβόλια με ανοσοενισχυτικό

Η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης την ανασκόπηση των πιθανών κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με εμβόλια, που περιέχουν ανοσοενισχυτικά αλουμινίου, βασιζόμενη σε μελέτες που διεξήχθησαν από το 1999 έως τον Μάρτιο του 2023. Επιπλέον, εξέτασε μια πρόσφατη μεγάλη μελέτη μετανάλυσης που ανέλυσε δεδομένα μητρώου σε εθνικό επίπεδο παιδιών που γεννήθηκαν στη Δανία μεταξύ 1997 και 2018, δηλαδή σε χρονικό εύρος 21 ετών.

Συνοπτικά, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν καμία συσχέτιση μεταξύ των ιχνοποσοτήτων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα ανοσοενισχυμένα εμβόλια και των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος και συνεπώς υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη χρήση των εμβολίων με ανοσοενισχυτικά αλουμινίου.

Τα εμβόλια με ανοσοενισχυτικό αφορούν μια πιο πρόσφατη τεχνολογία που μπήκε στη ζωή μας, προκειμένου να δημιουργούν ικανή παραγωγή αντισωμάτων σε οργανισμούς ανοσοκατεσταλμένων ανθρώπων ή ατόμων με ανοσολογική γήρανση λόγω ηλικίας.

4η κατά σειρά αξιολόγηση των εμβολίων, οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα

Μετά την αξιολόγησή της, η GACVS επιβεβαιώνει τα προηγούμενα συμπεράσματά της από το 2002, το 2004 και το 2012: τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν θειομερσάλη ή/και αλουμίνιο, δεν προκαλούν αυτισμό.

Ο ΠΟΥ συμβουλεύει όλες τις εθνικές Αρχές Υγείας να βασίζονται στην πιο πρόσφατη επιστήμη και να διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές εμβολιασμού στηρίζονται στα έγκυρα επιστημονικά στοιχεία.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες ανοσοποίησης του παιδικού πληθυσμού αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας στη βελτίωση της ζωής και την προαγωγή της ευημερίας των κοινωνιών. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι παιδιατρικοί εμβολιασμοί ρουτίνας έχουν σώσει τουλάχιστον 154 εκατομμύρια ζωές παιδιών.