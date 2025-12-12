Ποινή φυλάκισης 15 ετών για τον ιδρυτή της Terraform και την crypto κατάρρευση των 40 δισ. δολ.

Αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε τον Νοτιοκορεάτη μεγιστάνα των crypto σε15 χρόνια φυλάκισης για απάτη που συνδέεται με την πτώχευση της εταιρείας του.

Αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε την Πέμπτη τον Νοτιοκορεάτη μεγιστάνα των crypto Ντο Κουόν σε 15 χρόνια φυλάκισης για απάτη που συνδέεται με την πτώχευση της εταιρείας του, η οποία εξαφάνισε 40 δισεκατομμύρια δολάρια επενδυτών και συγκλόνισε τις παγκόσμιες αγορές κρυπτονομισμάτων το 2022.

Ο ιδρυτής και CEO της Terraform Labs, ο οποίος λάνσαρε δύο συνδεδεμένα με το δολάριο stablecoins, τα UST και Luna, καταδικάστηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου είχε δήλωσε ένοχος νωρίτερα τον Αύγουστο. Ο Κουόν είχε συλληφθεί μετά από ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό που εξαπλώθηκε από την Ασία μέχρι την Ευρώπη.

Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι και επιχειρήσεις-κολοσσοί του οικοσυστήματος είχαν επενδύσει δισεκατομμύρια στα stablecoin του Κουόν, του οποίου η περιουσία έφτασε κάποια στιγμή τα 50 δισ. δολάρια.

Τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας τον περιέγραφαν ως «ιδιοφυΐα», ενώ το 2019 συμπεριλήφθηκε στη λίστα του περιοδικού Forbes με τους 30 πλουσιότερους ανθρώπους κάτω των 30 ετών που προέρχονταν στην Ασία.

Ντυμένος με κίτρινη στολή φυλακής, ο 34χρονος παραδέχτηκε ότι παραπλάνησε τους επενδυτές. Ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του, συμπεριλαμβανομένων των εκατοντάδων που υπέβαλαν επιστολές στο δικαστήριο περιγράφοντας τη ζημιά που είχαν υποστεί.

Λίγες ημέρες πριν από την καταδίκη, είχε παρακαλέσει για επιείκεια, ζητώντας πενταετή ποινή ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη Νότια Κορέα για να αντιμετωπίσει άλλες ποινές που εκκρεμούν εκεί εις βάρος του. Ωστόσο, του επιβλήθηκε μεγαλύτερη ποινή, με το δικαστήριο να επικαλείται την «εξαιρετική οικονομική και ανθρώπινη ζημία» που προκάλεσε η κατάρρευση του αλγοριθμικού οικοσυστήματος stablecoin.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Κουόν τον Ιανουάριο για εννέα ποινικές κατηγορίες για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, απάτη σε εμπορεύματα και συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος.

Ισχυρίστηκαν ότι όταν το TerraUSD υποχώρησε κάτω από το 1 δολάριο τον Μάιο του 2021, ο Κουόν είπε στους επενδυτές ότι ένας αλγόριθμος υπολογιστή γνωστός ως "Terra Protocol" είχε αποκαταστήσει την αξία του κρυπτονομίσματος. Αντίθετα, εκείνος συμφώνησε με μια εταιρεία συναλλαγών υψηλής συχνότητας να αγοράσει κρυφά εκατομμύρια δολάρια του κρυπτονομίσματος για να στηρίξει τεχνητά την τιμή του, όπως αναφέρουν τα έγγραφα κατηγορίας.

Φωτό @ AP