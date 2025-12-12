«Καπνός» 25 δισ. δολάρια σε 24 ώρες από το net worth του Έλισον μετά την κατρακύλα της Oracle

Η μετοχή της Oracle κατακρημνίζεται 40% από το ράλι 36% στις 10 Σεπτεμβρίου, όμως ο Έλισον 94,9 δισ. δολάρια πλουσιότερος από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο.

Μπορεί πριν από 3 μήνες ο Λάρι Έλισον να βρέθηκε παροδικά στην κορυφή ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, όμως η αισθητή πτώση στη μετοχή της Oracle εξαφάνισε 24,9 δισ. δολάρια από το net worth του μόλις σε ένα 24ωρο. Ο τίτλος της Oracle υποχώρησε 10,83% την Πέμπτη, αφού ανακοίνωσε αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για ΑΙ data centers, εγείροντας ανησυχίες ότι οι επενδύσεις σε έργα τεχνητής νοημοσύνης δεν μεταφράζονται σε έσοδα τόσο γρήγορα όσο θα ήθελαν οι επενδυτές.

Η βουτιά της Oracle ώθησε τον Έλισον στην τρίτη θέση από τη δεύτερη στον Δείκτη Bloomberg Billionaires τη στιγμή που ο 81χρονος έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την αντι-προσφορά του γιου του Ντέιβιντ 108,4 δισ. δολαρίων για την Warner Bros Discovery. Ο Έλισον εξακολουθεί να έχει τον πλούτο για να χρηματοδοτήσει μια πιθανή εξαγορά, αλλά η σύνθεση του deal θα μπορούσε να τον πιέσει, εάν χρειαστεί να καταβάλει μετρητά.

Αυτή τη στιγμή κατέχει μετρητά και ισοδύναμα αξίας περίπου 34,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον δείκτη πλούτου του Bloomberg, που προέρχεται κυρίως από πωλήσεις μετοχών της Oracle. Ωστόσο, ένα μέρος αυτού του ποσού είναι συνδεδεμένο με λιγότερο ρευστoποιήσιμα assets, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και έργων τέχνης, και δεν είναι σαφές το ακριβές ποσό που θα μπορούσε να αξιοποιήσει αμέσως.

Επιπλέον, έχει δεσμεύσει περίπου το 30% του μεριδίου του στην Oracle ως εγγύηση για τα προσωπικά του χρέη, που ισοδυναμεί με αύξηση περίπου 25% από το αντίστοιχο ποσό του 2024. Ακόμα και μετά την κατρακύλα της Πέμπτης, το μερίδιο του Έλισον στην Oracle - μακράν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του - εξακολουθεί να αξίζει 202,8 δισ. δολάρια. Πουλάει συνεχώς μετοχές εδώ και δεκαετίες, αλλά σε σχετικά ελεγχόμενες ποσότητες: Δεν έχει πουλήσει μετοχές αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων σε ένα μόνο έτος από το 2010.

Η Oracle δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών cloud για πάνω από μια δεκαετία, αλλά μόλις πρόσφατα έγινε βασικός καταλύτης στον ακμάζοντα χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Νωρίτερα φέτος, υπέγραψε μια ιστορική συμφωνία αξίας 300 δισ. δολαρίων με την OpenAI, η οποία είναι επίσης ένας από τους συνεργάτες της στο έργο κέντρου δεδομένων Stargate αξίας 500 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, οι επενδυτές φαίνεται να ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας, οι οποίες αυξήθηκαν στα 12 δισ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο. Το κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης του χρέους της Oracle έφτασε σε υψηλότερο άνω των 2 ετών, και η Morgan Stanley αναμένει ότι το καθαρό προσαρμοσμένο χρέος της εταιρείας, που ήδη κυμαίνεται γύρω στα 100 δισ. δολάρια, θα σχεδόν τριπλασιαστεί μέχρι το οικονομικό έτος 2028.

Πρόκειται για μια δραματική ανατροπή για τον Έλισον, ο οποίος ξεπέρασε για λίγο τον Έλον Μασκ ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν ο τίτλος της Oracle σημείωσε ράλι 36% στη μεγαλύτερη ημερήσια εκτίναξή της από το 1992, όπου πρόσθεσε 89 δισ. δολάρια στο net worth του Έλισον, που αποτελεί ρεκόρ για τον δείκτη πλούτου του Bloomberg. Ωστόσο, η μετοχή της κατακρημνίζεται 40% από τότε, όμως ο Έλισον 94,9 δισ. δολάρια πλουσιότερος από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο.