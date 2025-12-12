ΒΕΘ: Σημαντική στιγμή για τη χώρα η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Αδιάψευστη απόδειξη της θετικής διαδρομής της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζει την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ο κ. Παπαδόπουλος.

«Αδιάψευστη απόδειξη της θετικής διαδρομής της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια» χαρακτηρίζει την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μάριος Παπαδόπουλος.

Σε επιστολή του προς τον κ. Πιερρακάκη με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «είναι σημαντικό άξιοι Έλληνες να αναλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις» και υπογραμμίζει πως δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως «μία δεκαετία νωρίτερα η χώρα μας βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής, με κλειστές τράπεζες, ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ. Κι όμως, ο άλλοτε “ παρίας” της Ευρώπης ανήλθε στην κορυφή του συμβουλίου Οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου».