Οικονομία | Ελλάδα

ΒΕΘ: Σημαντική στιγμή για τη χώρα η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΒΕΘ: Σημαντική στιγμή για τη χώρα η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup
Αδιάψευστη απόδειξη της θετικής διαδρομής της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζει την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ο κ. Παπαδόπουλος.

«Αδιάψευστη απόδειξη της θετικής διαδρομής της προόδου της χώρας μας τα τελευταία χρόνια» χαρακτηρίζει την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μάριος Παπαδόπουλος.

Σε επιστολή του προς τον κ. Πιερρακάκη με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «είναι σημαντικό άξιοι Έλληνες να αναλαμβάνουν κρίσιμες θέσεις» και υπογραμμίζει πως δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως «μία δεκαετία νωρίτερα η χώρα μας βρέθηκε στο χείλος της καταστροφής, με κλειστές τράπεζες, ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ. Κι όμως, ο άλλοτε “ παρίας” της Ευρώπης ανήλθε στην κορυφή του συμβουλίου Οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ecofin: Ώρα αποφάσεων για τις φθηνές αγορές από Shein και Temu

Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα η εκλογή Πιερρακάκη στην κορυφή του Eurogroup, παρασκήνιο - Τα κακά μαντάτα της Real Polls για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

ΕΕΣΥΠ: «Διπλή πρόσκληση» για master plan - στρατηγικό σχέδιο για ανάδειξη/βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ

tags:
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ)
Κυριάκος Πιερρακάκης
Θεσσαλονίκη
Eurogroup
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider