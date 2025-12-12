Trade Estates: Εγκρίθηκε η συγχώνευση θυγατρικών εταιρείων με απορρόφηση

Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών κατά 100% τριών εταιρειών, όπως ανακοίνωσε η Trade Estates, ενώ μετά την απορρόφησή τους οι τελευταίες παύουν να υπάρχουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«H Trade Estates ανακοίνωσε ότι χθες Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των θυγατρικών κατά 100% εταιρειών της μη εισηγμένων «ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «POLIKENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΓΥΑΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από την εταιρεία, όπως είχε αποφασιστεί από τα ΔΣ των εταιρειών.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, οι απορροφώμενες λύονται αυτοδίκαια χωρίς να τεθούν υπό εκκαθάριση και παύουν να υπάρχουν.

Η Απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) των απορροφώμενων, με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού τους με ημερομηνία 31.12.2024 και όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι την 11η.12.2025, ημερομηνία ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.».