Μητσοτάκης για αγρότες: Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία ορισθεί

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε πως την Τρίτη στην ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό θα ανακοινώσει συμπληρωματικά μέτρα για το στεγαστικό με έμφαση όσους βρίσκονται στο ενοίκιο.

Τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5 ώρα θα περιμένω στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί από το Συντονιστικό των αγροτών, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ενώ επανέλαβε πως η πολιτεία δηλώνει ανοιχτή στο διάλογο.

Κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία, τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας πως φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. αντί 3,2 πέρυσι.

«Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά», πρόσθεσε.

Ο φετινός προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός

«Η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες. Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός, με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες.

Ένας Προϋπολογισμός που φροντίζει τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών.

Το σχέδιο μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026, αλλά προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030, σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε. 2,9 δισ. θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις», τόνισε.

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Στην έναρξη της ομιλίας του αναφέρθηκε στην απουσία του μεγάλου παρόντα του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη του εισηγητή του προϋπολογισμού και ασφαλώς του νέου προέδρου του Eurogroup, εξέλιξη, που επιβεβαιώνει την αναγνώριση της τεράστια προόδου της χώρας που τη φέρνει στο κέντρο της Ευρώπης.

«Η εκλογή του κ. Πιερρακάκη στο Eurogroup σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό. Άραγε, που είναι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση της πατρίδας μας ας είναι όμως τους αφήνουμε στο χθες το δικό μας βλέμμα κοιτά στο μέλλον», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

