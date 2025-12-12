Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές με ώθηση από την Wall Street

Oι επενδυτές κρατούν την αισιοδοξία που επικράτησε χθες στη Wall Street, όπου Dow Jones και S&P 500 σκαρφάλωσαν σε νέο ιστορικό υψηλό.

Κέρδη καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την τελευταία ημέρα συναλλαγών της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές κρατούν την αισιοδοξία που επικράτησε χθες στη Wall Street, όπου Dow Jones και S&P 500 σκαρφάλωσαν σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ εξετάζουν με ψυχραιμία τα στοιχεία για τη βρετανική οικονομία, η οποία συρρικνώθηκε απρόσμενα τρίμηνο έως τον Οκτώβριο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,1% στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μηδενική ανάπτυξη στο εξεταζόμενο διάστημα.

Η βρετανική στατιστική υπηρεσία σημείωσε ότι η παραγωγή υπηρεσιών παρέμεινε στάσιμη, η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 0,3% και η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,5%, «κυρίως λόγω της πτώσης στην παραγωγή αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημι-ρυμουλκούμενων οχημάτων κατά την περίοδο αυτή».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,22% στις 582,60 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται στο «πράσινο», ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,32% στις 5.772 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,21% στις 24.328 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,54% στις 8.129 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει 0,16% στις 9.718 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,38% στις 43.868 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 βρίσκεται στις 16.955 μονάδες, με +0,43%.

Στα υπόλοιπα μάκρο της ημέρας, στη Γερμανία, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,3% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου (Destatis). Ο δείκτης επιβεβαιώνει την προηγούμενη εκτίμηση, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Οκτώβριο. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Στη Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Στατιστικού Γραφείου της Γαλλίας (INSEE). Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και τις τιμές που δόθηκαν στην προκαταρκτική εκτίμηση. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, οι τιμές μειώθηκαν κατά 0,2%.

Οι Ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, εν μέσω προειδοποιήσεων από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για πόλεμο. «Η Ρωσία έφερε τον πόλεμο πίσω στην Ευρώπη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την κλίμακα του πολέμου που υπέστησαν οι παππούδες μας ή οι προπάπποι μας», δήλωσε ο Ρούτε.

Ασιατικά χρηματιστήρια

Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Παρασκευή μετά από αρκετές ημέρες έντονης νευρικότητας, ακολουθώντας την ανοδική πορεία της Wall Street, στην οποία Dow Jones και S&P 500 σκαρφάλωσαν σε νέο ιστορικό υψηλό.

Ειδικότερα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κέρδισε 1,62% στις 25.944 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πρόσθεσε 0,63% στις 4.580 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε 1,44% στις 50.870 μονάδες ενώ ο ευρείας βάσης Topix ανήλθε με +1,98% στις 3.423 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε κέρδη 1,38% στις 4.167 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,29% στις 937,34 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με +1,23% στις 8.697 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, στην Ιαπωνία, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε μηνιαία αύξηση 1,5% και έφτασε στις 104,7 μονάδες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκθεση του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) της Ιαπωνίας. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,6%.

Παράλληλα, ο δείκτης αποστολών αυξήθηκε κατά 1,7% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τις 102,3 μονάδες, ενώ παρουσίασε ετήσια αύξηση 1,1%. Ο δείκτης αποθεμάτων διαμορφώθηκε στις 100,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ παρουσίασε πτώση 1,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2024.