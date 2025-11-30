Τασούλας: Παραβρέθηκε στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Πάτρας Άγιο Ανδρέα

Το μήνυμα του Αγίου Ανδρέα για δικαιοσύνη, αγάπη, συνοχή της κοινωνίας, αλληλεγγύη, είναι σήμερα πολυτιμότερο από ποτέ, αναφέρει ο ΠτΔ.

«Ο 'Αγιος Ανδρέας σκέπει και ευλογεί την Πάτρα εδώ και αιώνες. Και το παράδειγμά του, από τον μαρτυρικό του θάνατο την εποχή του αυτοκράτορα Νέρωνα, εξακολουθεί να μας διδάσκει και να μας καθοδηγεί. Το μήνυμά του για δικαιοσύνη, για αγάπη, για συνοχή της κοινωνίας, για αλληλεγγύη, είναι σήμερα πολυτιμότερο από ποτέ».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, σήμερα από την Πάτρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δηλώσεις που έκανε μετά την λιτάνευση της Τίμιας Κάρας του Αγίου Ανδρέα και πρόσθεσε: «Το μήνυμα του Αγίου Ανδρέα το ακολουθούμε, το τιμούμε και προσπαθούμε να το δικαιώσουμε, γιατί αυτές οι λέξεις, αυτά τα νοήματα, δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή, δυναμώνουν την ενότητά μας ως λαού και μας κάνουν να έχουμε αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον μας».

«Σήμερα εδώ», συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «τιμήσαμε έναν 'Αγιο, τιμήσαμε το δίδαγμά του, τιμήσαμε και δικαιώνουμε, ελπίζω, το παράδειγμά του και είμαι βέβαιος πως μιμούμενοι αυτή τη διδασκαλία, θα κάνουμε την κοινωνία μας και την πατρίδα μας ακόμη πιο δυνατές».

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε ότι «σήμερα είναι μία λαμπρή ημέρα για την Αποστολική και ιστορική πόλη των Πατρών, διότι εδώ, στο πανορθόδοξο προσκύνημα του Αγίου Ανδρέα, τιμήσαμε και γιορτάσαμε το πολιούχο της πόλης των Πατρών, τον πολιούχο της αχαϊκής πρωτεύουσας. Χρόνια πολλά από την Πάτρα σε όλες και όλους».

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο της Πάτρας κορυφώθηκαν σήμερα με την τέλεση αρχιερατικής θείας λειτουργίας στον νέο ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου συμμετείχαν προσκεκλημένοι μητροπολίτες. Ακολούθησε δοξολογία και λιτάνευση της Τίμιας Κάρας και της ιερής εικόνας του Αγίου Ανδρέα στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, στην οποία συμμετείχε πλήθος πιστών.

Το απόγευμα θα τελεσθούν μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση, ενώ στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών εγκαινιάστηκαν το μουσείο, η βιβλιοθήκη και το αρχονταρίκι του νέου ιερού ναού, που στεγάζονται στα υπερώα της εκκλησίας.

