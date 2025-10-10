Αντέδρασε ο Λευκός Οίκος για το Νόμπελ Ειρήνης - «Ο Τραμπ βάζει τέλος σε πολέμους και σώζει ζωές»

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, ξέσπασε.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στον Λευκό Οίκο η ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ να απονείμει το φετινό Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κορυφαία μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, αφήνοντας εκτός τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, υπογράμμισε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να επιτυγχάνει συμφωνίες ειρήνης, να βάζει τέλος σε πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει καρδιά ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος ηγέτης με τη δύναμη της θέλησής του, κινεί βουνά με τη δύναμη της θέλησής του». Παράλληλα, κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι «προτάσσει την πολιτική έναντι της ειρήνης».

Από την πλευρά της, η Επιτροπή τόνισε ότι η απόφαση να τιμηθεί η Ματσάδο βασίστηκε στην «ακούραστη και θαρραλέα δράση της υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας», καθώς και στην αντίστασή της απέναντι στην αυταρχική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας.