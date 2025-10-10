Ειδήσεις | Διεθνή

Το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα
Βραβεία Νόμπελ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Images
Το Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά και συμβολικά της χρονιάς.

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για «το ακαταπόνητο έργο της για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ.

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική των τελευταίων χρόνων», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει τα περίβλεπτα βραβεία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες στο Όσλο.

