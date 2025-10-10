Το Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα

Η ηγέτις της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε σήμερα με το Νόμπελ Ειρήνης 2025 για «το ακαταπόνητο έργο της για την προώθηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων για τον λαό της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της να επιτύχει μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», ανακοίνωσε η Νορβηγική Επιτροπή των Νόμπελ.
«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είναι ένα από τα πιο εξαιρετικά υποδείγματα πολιτικού θάρρους στη Λατινική Αμερική των τελευταίων χρόνων», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής που απονέμει τα περίβλεπτα βραβεία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες στο Όσλο.
BREAKING NEWS
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025