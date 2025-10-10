Πολιτική | Ελλάδα

Γερμανία: Στην Αθήνα τη Δευτέρα ο υπουργος Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ

Στην Αθήνα θα μεταβεί την ερχόμενη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας. Ο κ. Βάντεφουλ θα επισκεφτεί επίσης τη Βουλγαρία και την Ρουμανία.

«Στο επίκεντρο των συνομιλιών με τους στενούς εταίρους μας και συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ θα βρίσκονται η στήριξη στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή ικανότητα στην άμυνα και την ασφάλεια. Επιπλέον, θα συζητηθεί η οικονομική συνεργασία, η από κοινού προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεύρυνση της ΕΕ», δήλωσε ο εκπρόσωπος σχετικά με την ατζέντα των συνομιλιών σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία.

