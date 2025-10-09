Μακρόν: «Αποφασιστικής σημασίας οι επόμενες ώρες» για την εδραίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στην υπουργική σύνοδο Δυτικών και Αραβικών χωρών που φιλοξενείται σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την εδραίωση της ειρήνης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στην υπουργική σύνοδο Δυτικών και Αραβικών χωρών που φιλοξενείται σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι.

Στόχος της συνόδου αυτής, που οργάνωσε η Γαλλία, είναι να συζητηθούν η συγκρότηση μιας διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης και οι προσπάθειες ανοικοδόμησης της Λωρίδας της Γάζας μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μακρόν είπε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να διαδραματίσει κάποιον ρόλο στη «δύναμη σταθεροποίησης» της Γάζας, χωρίς όμως να δώσει πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες.

Μιλώντας στη σύνοδο, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η επιτάχυνση του εποικισμού της Λωρίδας της Γάζας «συνιστά υπαρξιακή απειλή για το κράτος της Παλαιστίνης». «Δεν είναι μόνο απαράδεκτη και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο. Υποδαυλίζει τις εντάσεις, τη βία, την αστάθεια και, εκ των πραγμάτων, αντιτίθεται στο αμερικανικό σχέδιο και στη συλλογική φιλοδοξία μας για μια ειρηνική περιοχή» είπε.

Το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν νωρίτερα σήμερα συμφωνία που προβλέπει την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, στην πρώτη φάση του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ