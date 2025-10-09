Δήμας: Υπεγράφη η σύμβαση για την επισκευή σεισμόπληκτων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι

«Η επισκευή και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι αποτελεί μια πράξη συνέπειας και ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Κεφαλονιάς».

Υπεγράφη, σήμερα, η σύμβαση για την επισκευή οκτώ σεισμόπληκτων κτιρίων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, επίσης, ο βουλευτής Κεφαλονιάς Παναγής Καππάτος, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής, ο Πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η επισκευή και αποκατάσταση των σεισμόπληκτων εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι αποτελεί μια πράξη συνέπειας και ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Κεφαλονιάς.

Μετά από χρόνια καθυστερήσεων, το έργο υπογράφεται και προχωρά με συγκεκριμένο σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την επισκευή οκτώ κτιρίων εργατικών κατοικιών, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες μετά τον σεισμό του 2014.

Η υλοποίηση γίνεται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., με χρηματοδότηση μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών δεν είναι μόνο ένα τεχνικό έργο. Είναι πρωτίστως μια παρέμβαση κοινωνικής συνοχής και αξιοπρέπειας, που διασφαλίζει ότι οι κάτοικοι θα επιστρέψουν σε σύγχρονα, ασφαλή και λειτουργικά σπίτια.

Προς την ίδια κατεύθυνση, δρομολογείται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – ΔΑΕΦΚ-ΚΕ και Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., ώστε η ΚΤΥΠ Α.Ε. να αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή δέκα (10) κτιρίων για τη στεγαστική αποκατάσταση των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών στη θέση «Αμμούσα» στο Ληξούρι της Δ.Ε. Παλικής του Δ. Κεφαλονιάς, που κρίθηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπες από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται σε 9,6 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από τις πιστώσεις της ΔΑΕΦΚ-ΚΕ.

Η Πολιτεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν ξεχνά τις περιοχές που δοκιμάστηκαν.

Με σχέδιο, διαφάνεια και επιμονή, προχωράμε σε έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητά τους».

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε: «Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα για να επουλώσουμε μια παλιά πληγή. Έντεκα χρόνια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 2014 στην Κεφαλονιά, η Πολιτεία επιτέλους ήρθε να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε πολλές οικογένειες και απασχόλησε έντονα την τοπική κοινωνία του Ληξουρίου.

Η υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων κατέστη εφικτή χάρη στην αγαστή συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που απέδειξε στην πράξη πως με συντονισμό, σχέδιο και πολιτική βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μπορούν να ξεπεραστούν αγκυλώσεις ετών προς όφελος των πολιτών.

Όπως είπε και ο κύριος ο Υπουργός, πρόκειται για ένα έργο που αφορά την επισκευή οκτώ (8) σεισμόπληκτων εργατικών ιδιόκτητων κατοικιών τη μελετητική ωρίμανση του οποίου ανέλαβε η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (ΔΑΕΦΚ-ΚΕ), την οποία θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή της. Θυμίζω επίσης ότι, τον περασμένο Ιούνιο, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», αξιοποιώντας την τεχνογνωσία τους για την άμεση επίλυση οικιστικών προβλημάτων.

Χάρη σε αυτή τη διάταξη αναμένεται να υπογραφεί η Προγραμματική Σύμβαση για την κατασκευή δέκα (10) νέων κτιρίων για τη στεγαστική αποκατάσταση των ιδιοκτητών των εργατικών κατοικιών στο Ληξούρι που κρίθηκαν επικινδύνως ετοιμόρροπα. Έργο που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ύψους 9,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τους ανθρώπους που περίμεναν υπομονετικά 11 χρόνια για να ξαναδούν το σπίτι τους να στέκεται όρθιο, νομίζω ότι, η σημερινή μέρα είναι μια εξέλιξη πολύ σημαντική, πράξη ελπίδας και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης τους προς την Πολιτεία».

Ο Βουλευτής Κεφαλονιάς Παναγής Καππάτος ανέφερε: «Από τους σεισμούς του 2014 στην Κεφαλονιά καταστράφηκαν οι εργατικές κατοικίες στο Ληξούρι και έχουν περάσει 11 χρόνια. Αυτά τα 11 χρόνια, μπορείτε να γράψετε την περίοδο 2015 – 2019 ως νεκρή περίοδο, διότι δεν έγινε τίποτα από την τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Το 2019 όταν πρωτοεκλέχθηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Γιάννης Κεφαλογιάννης και είχαμε πάει μαζί να δούμε την κατάσταση. Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν το Υπουργείο δεν αδιαφόρησε, αλλά έπρεπε να γίνουν οι σχετικές μελέτες, η συνεργασία με την ΚΤΥΠ, έτσι ώστε να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό τον κύριο Δήμα, τον τότε Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, την ΚΤΥΠ και όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα. Δείχνει η πολιτεία έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για τους Έλληνες, ενδιαφέρεται για όλα τα σημεία της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για την Κεφαλονιά και δη για το Ληξούρι».

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής σημείωσε: «Το 2014, όταν έγιναν οι σεισμοί ήμουν δήμαρχος Κέρκυρας και Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ. Επισκεφτήκαμε την περιοχή με συνεργεία για να ενισχύσουμε την εκεί παρουσία μας και η εικόνα ήταν τραγική. Δεν πίστευα ότι μετά από 10 χρόνια, που είχα την τιμή να γίνω Περιφερειάρχης, να ξαναδώ την ίδια εικόνα. Σήμερα, λοιπόν, χαιρόμαστε που έχουμε μια ικανοποίηση, μαζί με τον βουλευτή, που γίνεται αυτό το σταθερό βήμα να κλείσουμε την πρώτη πληγή. Όπως ανέφεραν και οι δύο Υπουργοί, πιστεύω σύντομα να δρομολογηθεί και το επόμενο στάδιο, γιατί πραγματικά είναι μία απάντηση σε μια μεγάλη ταλαιπωρία. Χαιρόμαστε και είμαστε κοντά σας για το επόμενο βήμα».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισε: «Σήμερα, μετά από πολλά χρόνια, εκπληρώνεται μια υποχρέωση και θέλω να επισημάνω ότι αυτή η αποκατάσταση θα είναι πλήρης. Οι μελέτες έχουν πληρότητα και στατικών μελετών, κάτι που σημαίνει ότι τα κτίρια επανέρχονται σε καλύτερη από την πρότερα κατάσταση. Περνάμε στη δεύτερη φάση έναρξης εργασιών, άρα και πιο κοντά στην απόδοση των σημαντικών αυτών υποδομών στην κοινωνία της Κεφαλονιάς».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης είπε: «Ξεκινά η υλοποίηση, από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», του έργου της επισκευής των οκτώ σεισμόπληκτων κτιρίων εργατικών κατοικιών στον οικισμό «Ληξούρι Ι».

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς θα αποκαταστήσει 16 κατοικίες που επλήγησαν κατά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014 στην Κεφαλονιά, ώστε οι ιδιοκτήτες να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

H «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», όπως πάντα, στις δύσκολες στιγμές θα είμαστε δίπλα στον πολίτη και την κοινωνία».