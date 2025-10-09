Πολιτική | Διεθνή

Λαγκάρντ: «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός» για να θέλεις να γίνεις πρόεδρος στη Γαλλία

Κριστίν Λαγκάρντ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images / Ideal Image
Δεν θα ήθελε μετά τη λήξη της θητείας της στην Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027, να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε πως δεν θα ήθελε μετά τη λήξη της θητείας της στην Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο του 2027, να γίνει πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας.

«Είναι μία τρομερή δουλειά για την οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχεις προετοιμαστεί και δεν νομίζω πως είναι πραγματικά η περίπτωση μου» δήλωσε η Λαγκάρντ, ερωτηθείσα σε podcast του Collège Leaders in Finance.

Συνεχίζοντας η Λαγκάρντ, την οποία δημοσιεύματα έχουν εμφανίσει ως υποψήφια πρόεδρο της Γαλλίας, είπε πως «αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω να υπηρετήσω τη χώρα μου αλλά νομίζω πως η προεδρία της Δημοκρατίας είναι μία εξαντλητική δουλειά που θα πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να θέλεις να την κάνεις».

