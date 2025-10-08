Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Σε δηλώσεις του εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο θέμα των F-35.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι κατά την πρόσφατη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικάνο ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ έθεσε το θέμα αυτό με σαφήνεια και έλαβε θετικά μηνύματα.

«Οι απαραίτητες τεχνικές επαφές για τη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων γίνονται σε όλα τα επίπεδα», σημείωσε και εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά θα επιλυθεί το ζήτημα F-35 και θα αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις CAATSA.

Επιπλέον, τόνισε, η Τουρκία είναι «εταίρος σε αυτό το πρόγραμμα, έχει πληρώσει τα χρήματα και έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της» και υποστήριξε επίσης ότι «οι λόγοι αποκλεισμού της Τουρκίας από το πρόγραμμα δεν έχουν καμία νομιμότητα. Αυτό το είχε ήδη αναφέρει έμμεσα και ο κ. Τραμπ».

«Η επίσκεψή μας (στις ΗΠΑ) σηματοδότησε μια νέα εποχή στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον διάλογο και τη φιλία μεταξύ μας», συμπλήρωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τι είπε ο Ερντογάν για Γάζα, Συρία και Halkbank

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να επικοινωνήσει με τη Χαμάς και να την πείσει να δεχτούν την πρότασή του για τη Γάζα.

Σε δηλώσεις του εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα: «Τόσο κατά την επίσκεψή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία μας, εξηγήσαμε στον κ. Τραμπ πώς μπορεί να επιτευχθεί λύση στο Παλαιστίνη. Ο ίδιος μας ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε».

«Eίπα στον κ. Τραμπ ότι υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές του προσπάθειες. Το ανακοινώσαμε επίσης και δημοσίως. Η Χαμάς μας απάντησε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη και διαπραγματεύσεις» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ερώτηση αν θα σταλεί τουρκικός στρατός στη Γάζα» απάντησε ότι «υποστηρίζουμε κάθε είδους προσπάθεια».

Όπως είπε, «προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας. Πρέπει πρώτα να επιτύχουμε αυτό. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αμέσως συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Σημείωσε επίσης ότι «η άμεση αποκατάσταση των υποδομών της Γάζας που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Για το σκοπό αυτό διεξάγουμε εντατικές διπλωματικές επαφές».

Ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε πολύ σημαντικό να παραμείνει η Γάζα γη του παλαιστινιακού λαού και να διοικείται από τους Παλαιστινίους.

«Το θέμα της ασφάλειας και το θέμα του τρόπου με τον οποίο θα δημιουργηθεί και θα επιχειρήσει η δύναμη σταθερότητας μπορούν να αξιολογηθούν λεπτομερώς. Για το σκοπό αυτό, θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ είναι πολύ σημαντικές».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διευκρίνισε επίσης ότι ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμραχίμ Καλίν βρίσκεται στο τραπέζι των «σημαντικών» αυτών συνομιλιών, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο.

Σχετικά με το θέμα της Halkbank, της τουρκικής κρατικής τράπεζας που διώκεται δικαστικά στις ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως "το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς".

«Φυσικά αυτή είναι μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης, η οποία έχει μεγάλη αξία για εμάς», σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πώς «από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της κυβέρνησης της Δαμασκού και των ελεγχόμενων από του Κούρδους Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF).

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο πεδίο, είπε, προειδοποιώντας ότι «η υπομονή, η σύνεση και η αξιοπρεπής στάση μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως αδυναμία».

Οι Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεσή τους και πρέπει να ενσωματωθούν στον στρατό της Συρίας, τόνισε, και υποστήριξε ότι «Όσοι στρέψουν το βλέμμα τους προς την 'Αγκυρα και τη Δαμασκό θα κερδίσουν. Η τουρκική, κουρδική και αραβική συμμαχία είναι το κλειδί για την αιώνια ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή. Κανείς δεν πρέπει να υποκύψει σε προκλήσεις, να παρασυρθεί από λανθασμένες φιλοδοξίες».

Για τις συγκρούσεις στο Χαλέπι, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η συριακή κυβέρνηση εξέθεσε την ευαισθησία της».

«Η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι για εμάς μη διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε πράξεις που αντιβαίνουν σε αυτό. Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα και η κυβέρνησή του έχουν την ίδια άποψη με εμάς. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του συριακού λαού», κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ