Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επέστρεψε στην ΚΟ της ΝΔ

Με την επιστροφή του, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει εκ νέου 156 βουλευτές στη Βουλή.

Την επανένταξη του βουλευτή Δράμας, Δημητρίου Κυριαζίδη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας γνωστοποιεί, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΚΟ της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανεντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, επτά μήνες μετά τη διαγραφή του, για σχόλια που είχε διατυπώσει σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο βήμα της Βουλής.

