Kυρανάκης: Ο ΟΣΕ δεν άσκησε αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για θύμα των Τεμπών

«Λίγες ημέρες πριν, έστειλα επιστολή στον ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκήσει αναίρεση στην πρώτη απόφαση αποζημίωσης για συγγενείς θύματος των Τεμπών. Ο ΟΣΕ το έκανε πράξη», αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα και προσθέτει:

«Αυτό είναι το αυτονόητο καθήκον μας απέναντι σε οικογένειες που έχασαν τα παιδιά τους. Αντί να το αναγνωρίσει, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει να παραπληροφορεί. Χρεώνει στην Κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας, 100% ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία προφανώς διαφωνούμε. Ξέρουν την αλήθεια, αλλά παραπληροφορούν συνειδητά. Και όλοι γνωρίζουμε τα κίνητρά τους», αναφέρει ο κ. Κυρανάκης.