Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης για την προστασία του καταναλωτή

Πώς προστατεύεται ο έλληνας (και ο ευρωπαίος) καταναλωτής από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, που αντιμετωπίζει στο ράφι και στο διαδίκτυο, σε μια εποχή που το κόστος ζωής αποτελεί το υπ'αριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες σε όλες τις χώρες της ΕΕ;

Αυτό το επίκαιρο, πανευρωπαϊκά, ερώτημα θα συζητηθεί την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, στο Στρογγυλό Τραπέζι που διοργανώνει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ξενοδοχείο Plaza της πλατείας Συντάγματος, στις 10:00).

«Σε μια αγορά που μεταβάλλεται, διαρκώς και ταχύτατα, ο καταναλωτής αναζητά προσιτές τιμές, προϊόντα ποιότητας και ασφαλείς συναλλαγές», όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι, ωστόσο, «έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με αδικαιολόγητα υψηλές τιμές, ασαφείς ετικέτες προϊόντων και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

«Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις -και, παράλληλα, παίρνουν μέτρα προστασίας για τους ευάλωτους καταναλωτές, θεσπίζουν αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας για τα προϊόντα, επιβάλλουν κυρώσεις στις παραβατικές συμπεριφορές και αναπτύσσουν κανάλια καταγγελιών εύχρηστα για το κοινό, καθώς και μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ωστόσο, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν: Εφαρμόζονται όλα αυτά στην πράξη; Γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους; Είναι αποτελεσματικοί οι μηχανισμοί προστασίας; Τις απαντήσεις θα αναζητήσει η συζήτηση αυτή. Γιατί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά υπέρ των πολιτών, μόνον αν οι κανόνες εφαρμόζονται στην πράξη», όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ο κ. Τσιόδρας.

Στη συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης θα συμμετέχουν: ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ελευθέριος Κρητικός, ο διευθυντής της ΔΙΜΕΑ Σπυρίδων Περιστέρης, η Συνήγορος του Καταναλωτή Άννα Στρατηνάκη, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Κωνσταντίνος Μασσέλος, η ειδική επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Πέρσα Λαμπροπούλου, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Χαρά Νικολοπούλου, ο πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Τάσος Θωμαΐδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης, ο εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ecommerce Europe) Μάκης Σαββίδης, η πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατερίνα Φραϊδάκη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ Παναγιώτα Καλαποθαράκου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) Κωνσταντίνος Γεράρδος και ο γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ΙΕΛΚΑ.

