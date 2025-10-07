Η Ισπανία καταδικάζει «την τρομοκρατία σε όλες της τις μορφές», ζητά το τέλος «της γενοκτονίας» στη Γάζα

Η ισπανική κυβέρνηση, που αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης το 2024, πρόσφατα ενέκρινε διάταγμα που προβλέπει «πλήρες» εμπάργκο στα ισραηλινά όπλα στο πλαίσιο των μέτρων που υιοθετεί με στόχο να τερματιστεί «η γενοκτονία στη Γάζα».

Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε σήμερα «την τρομοκρατία σε όλες της τις μορφές» με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και «απαίτησε» από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «να βάλει τέλος στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη δεύτερη επέτειο των φρικτών επιθέσεων της Χαμάς. Είναι μια ημέρα κατά την οποία επαναλαμβάνουμε ότι καταδικάζουμε σταθερά την τρομοκρατία σε όλες της τις μορφές. Ζητάμε την άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Και απαιτούμε από τον Νετανιάχου να σταματήσει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και να ανοίξει ανθρωπιστικό διάδρομο», έγραψε ο Σάντσεθ στο Χ.

«Ο διάλογος και η δημιουργία δύο κρατών είναι η μόνη δυνατή λύση για να τερματιστεί η σύγκρουση και να επιτευχθεί ένα μέλλον ειρήνης», πρόσθεσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Η Ισπανία είναι μια από τις χώρες της Ευρώπης που καταδικάζει πιο έντονα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Η ισπανική κυβέρνηση, που αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης το 2024, πρόσφατα ενέκρινε διάταγμα που προβλέπει «πλήρες» εμπάργκο στα ισραηλινά όπλα στο πλαίσιο των μέτρων που υιοθετεί με στόχο να τερματιστεί «η γενοκτονία στη Γάζα», όπως την έχει χαρακτηρίσει ο Σάντσεθ.

Οι Ισπανοί βουλευτές πρέπει να εγκρίνουν σήμερα το εμπάργκο αυτό, με το οποίο απαγορεύονται οι εξαγωγές αμυντικού υλικού, προϊόντων ή τεχνολογιών προς το Ισραήλ, όπως και η εισαγωγή τους στην Ισπανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ