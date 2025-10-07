Μητσοτάκης για τα 2 χρόνια από την επίθεση Χαμάς στο Ισραήλ: Τιμούμε τα θύματα της τρομοκρατίας

Ο Έλληνας πρωθυπουργός διαμηνύει πως: «στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία».

Δύο χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει πως: «στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία».

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία» έγραψε μεταξύ άλλων ο Έλληνας πρωθυπουργός για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα, στέκεται και στις πρωτοβουλίες του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για επίτευξη εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά ενάντια στο μίσος και τη βία. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ, προτρέπουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.