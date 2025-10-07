Την επερχόμενη πρωθυπουργό της Ιαπωνίας συνεχάρη ο Τραμπ – Δεν ανέφερε το όνομά της

«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.

Την υπερσυντηρητική εθνικίστρια πολιτικό Σανάε Τακαΐτσι, νέα πρόεδρο του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (ΦΔΚ), η οποία αναμένεται να αναδειχθεί και τυπικά πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τις επόμενες ημέρες, συνεχάρη ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημειώνεται ότι η Σ. Τακαΐτσι θα είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που θα αναλάβει αυτό το αξίωμα.

«Η Ιαπωνία μόλις εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, πρόσωπο που χαίρει υψηλού σεβασμού, έχει μεγάλη σοφία και δύναμη. Αυτή είναι σπουδαία είδηση για τον απίστευτο λαό της Ιαπωνίας. Συγχαρητήρια σε όλους!», τόνισε ο 79χρονος αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ μέσω Truth Social, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει το όνομά της στην ανάρτησή του.

Αντιδρώντας, η 64χρονη Τακάιτσι ανέφερε από την πλευρά της μέσω “X” ότι είναι «πολύ ικανοποιημένη» για τα «θερμά λόγια» του Ντ. Τραμπ. «Αληθινά ελπίζω να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνουμε τη συμμαχία μας ακόμη πιο δυνατή και ευημερούσα και να προωθήσουμε ελεύθερο και ανοικτό Ινδο-Ειρηνικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ