Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ προειδοποιεί για κύμα απολύσεων και περικοπών εάν συνεχιστεί το shutdown

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ προειδοποιεί για κύμα απολύσεων και περικοπών εάν συνεχιστεί το shutdown
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
«Ενδέχεται να υπάρξουν απολύσεις, και αυτό είναι δικό τους λάθος», είπε ο Τραμπ κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Πέμπτη για απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων και περικοπές προγραμμάτων στην περίπτωση που παραταθεί η περίοδος δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) που ξεκίνησε την Τετάρτη.

«Ενδέχεται να υπάρξουν απολύσεις, και αυτό είναι δικό τους λάθος», είπε ο Τραμπ κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυ OAN σχετικά με πρόσφατο υπόμνημα του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου, το οποίο αναφερόταν στην προοπτική απολύσεων.

«Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε περικοπές προγραμμάτων που ήθελαν, αγαπημένων προγραμμάτων, και αυτές (οι περικοπές) θα ήταν οριστικές», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας: «Έχω την ευχέρεια να περικόψω προγράμματα που δεν θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί εξαρχής και πιθανότατα θα το κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Τράπεζα Πειραιώς: Νέο στοχευμένο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, αποζημίωση έως 220.000 ευρώ

Τηλεπικοινωνίες: Οι επιδόσεις των Cosmote - Telekom, Nova και Vodafone στο Internet

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Κογκρέσο ΗΠΑ
Shutdown

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider