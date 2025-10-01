Πολιτική | Διεθνή

Κόστα: Η συζήτηση για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα συνεχιστεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η ανάρτηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το ζήτημα της χρήσης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της Ουκρανίας θα συνεχιστεί κατά την επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23-24 Οκτωβρίου, έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε ανάρτησή του στο X.

«Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση σχετικά με την παροχή παρατεταμένης στήριξης προς την Ουκρανία. Συζητήσαμε τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο», ανέφερε ο Κόστα στη δημοσίευση του.

Υπενθυμίζεται ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοίμασαν σχέδιο για την παροχή δανείων ύψους 140 δισ. ευρώ από «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, το οποίο συζητήθηκε σήμερα στη σύνοδο κορυφής στη Δανία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η υποστήριξη της πρότασης έχει κερδίσει έδαφος αφότου ο Τραμπ άλλαξε στάση απέναντι στην Ουκρανία, αφήνοντας την Ευρώπη να αναλάβει μέρος των οικονομικών αναγκών της που έχουν προκύψει από τον πόλεμο.

