ΗΠΑ: Στο φως το «σχέδιο Τραμπ» για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - Το αποδέχθηκε ο Νετανιάχου

Ο Λευκός Οίκος έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή. Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή. Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Το «ευχαριστώ» Τραμπ σε Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Τραμπ είπε ότι «αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση» από τη Χαμάς. Τόνισε όμως ότι εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters