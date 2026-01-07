ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 6,7% η επιβατική κίνηση το 2025 - 34 εκατ. ταξιδιώτες

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7%.

Κατά 6,7% αυξήθηκε η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για το σύνολο του 2025 σε ετήσια βάση και έφτασε τους 34 εκατ. επιβάτες. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6% αντίστοιχα.

Για τον Δεκέμβριο του 2025, η επιβατική κίνηση σημείωσε άνοδο 8,4% σε ετήσια βάση και ανήλθε στα 2,31 εκατ. επιβάτες. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 5,5% και 9,6% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 1,3% και 8,7% σε σχέση με το 2024.