Λάιεν: Προτείνει πρόωρη πρόσβαση σε αγροτικά κονδύλια για να προχωρήσει η Mercosur

Πρόωρη πρόσβαση σε μέρος των κονδυλίων για τη γεωργία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 πρότεινε να δοθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόωρη πρόσβαση σε μέρος των κονδυλίων για τη γεωργία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 πρότεινε να δοθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα κράτη-μέλη προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες ενόψει συνάντησης που θα επικεντρωθεί στη συζήτηση της εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur.

«Για να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα πρόσθετων πόρων από το 2028 για την κάλυψη των αναγκών των αγροτών και των κοινοτήτων, προτείνω τα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση, κατά την υποβολή του αρχικού τους σχεδίου, σε έως και τα δύο τρίτα του ποσού που διατίθεται κανονικά για την ενδιάμεση επανεξέταση», ανέφερε σε επιστολή της προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με το Reuters.

«Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα για τη στήριξη των αγροτών», πρόσθεσε.

Οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ συναντώνται για τη συμφωνία με Mercosur

Η επιστολή ήρθε μια ημέρα πριν από μια συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ με στόχο να πείσουν την Ιταλία και άλλα αναποφάσιστα κράτη να υποστηρίξουν τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ Mercosur.

Η Ιταλία και η Γαλλία ανέβαλαν την υπογραφή της συμφωνίας τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι δεν ήταν έτοιμες να την υποστηρίξουν μέχρι να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες των αγροτών σχετικά με μια πιθανή εισροή φθηνών γεωργικών προϊόντων από τις χώρες της Mercosur, όπως το βόειο κρέας και η ζάχαρη.

Με την Πολωνία και την Ουγγαρία να αντιτίθενται και τη Γαλλία να ασκεί κριτική, η Ιταλία έχει βασικό ρόλο στην υπογραφή της συμφωνίας.

Η ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία, υποστηριζόμενη από κράτη που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, όπως η Γερμανία και η Ισπανία, προσπαθεί να εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον 15 κρατών μελών, που αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ, η οποία απαιτείται για να εγκριθεί η υπογραφή της συμφωνίας.

Οι υποστηρικτές της συμφωνίας, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων για περισσότερα από 25 χρόνια, λένε ότι είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθούν οι εξαγωγές που έχουν πληγεί από τους δασμούς των ΗΠΑ και να μειωθεί η εξάρτηση από την Κίνα μέσω της πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά.