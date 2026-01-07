Πολιτική | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Στήριξη 45 δισ. ευρώ από Κομισιόν στους αγρότες - Προτεραιότητα ο πρωτογενής τομέας

«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034», τονίζει σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άμεση κινητοποίηση σημαντικών πόρων προς τον αγροτικό τομέα ύψους 45 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στήριξης των Ελλήνων και Ευρωπαίων αγροτών. Πρόκειται για μια πρόταση που δείχνει ότι η φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη ακούγεται πιο δυνατά και πιο καθαρά», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

«Συνεχίζουμε, με συνέπεια, να στηρίζουμε μια ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική και για την περίοδο 2028-2034. Γιατί για εμάς το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα», τονίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Σημειώνεται ότι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε να δοθεί στα κράτη-μέλη πρόωρη πρόσβαση σε μέρος των κονδυλίων για τη γεωργία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες ενόψει συνάντησης για τη συζήτηση εμπορικής συμφωνίας με τη Mercosur.

