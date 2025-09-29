Νετανιάχου: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να αλλάξει «ριζικά»

«Η Γάζα θα έχει μια ειρηνική διοίκηση πολιτών, της οποίας δεν θα ηγείται ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή», δήλωσε ο Νετανιάχου στην κοινή συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε σήμερα από την Ουάσινγκτον ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς να αλλάξει «ριζικά», σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο αποδέχτηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Γάζα θα έχει μια ειρηνική διοίκηση πολιτών, της οποίας δεν θα ηγείται ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή», δήλωσε ο Νετανιάχου στην κοινή συνέντευξη Τύπου έχοντας δίπλα του τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Σε σχέση με την Παλαιστινιακή Αρχή, εκτιμώ τη σταθερή σας θέση σύμφωνα με την οποία (η Παλαιστινιακή Αρχή σ.σ.) δεν θα μπορεί να έχει απολύτως κανένα ρόλο στη Γάζα χωρίς να περάσει από έναν πραγματικό και ριζοσπαστικό και πραγματικό μετασχηματισμό», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ