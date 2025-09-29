Πολιτική | Διεθνή

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από το Κατάρ για την επίθεση στην Ντόχα

Newsroom
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τον ομόλογό του του Κατάρ για την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Ντόχα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα από τον Λευκό Οίκο, είπε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή προσκείμενη στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το τηλεφώνημα στο πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, έγινε ενώ ο Νετανιάχου συναντιέται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Μια τεχνική ομάδα του Κατάρ βρίσκεται επίσης στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με μια άλλη πηγή που ενημερώθηκε για τις συνομιλίες.

tags:
ΗΠΑ
Ισραήλ
Κατάρ
Μπενιαμίν Νετανιάχου

