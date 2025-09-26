Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Νέα Υόρκη

Ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, επίσημος προσκεκλημένος από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάσκοφ, όπου μίλησε για τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Συνάντηση γνωριμίας με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στη χώρα μας στο τέλος Οκτωβρίου, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πραγματοποίησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, ο κ. Παπασταύρου νωρίτερα συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι, επίσημος προσκεκλημένος από τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό Ρόσεν Ζελιάσκοφ, όπου μίλησε για τις ενισχυμένες σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας, ειδικά ως προς τη διμερή ενεργειακή συνεργασία, στο πλαίσιο του κάθετου άξονα, του FSRU Αλεξανδρούπολης και της προοπτικής του India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC).



Το πρωί συμμετείχε στην κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το Atlantic Council και το Antenna Group για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του Περσικού Κόλπου.

Αργότερα την Παρασκευή, αναμένεται να συναντήσει τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στα γραφεία της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Συνάντηση με τον επίτροπο Κλιματικής Δράσης της ΕΕ, Βούπκε Χόκστρα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Επίτροπο Κλιματικής Δράσης της Ε.Ε., κ. Βούπκε Χόκστρα, στο πλαίσιο της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Ήταν χαρά μου να συναντήσω τον φίλο μου, Επίτροπο Wopke Hoekstra, με την ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα. Τον ενημέρωσα σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όπως η Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (CCS), καθώς και το σχετικό επικείμενο νομικό πλαίσιο. Διαπιστώσαμε την κοινή μας αντίληψη για την επιτυχή ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο καινοτόμο έργο στον Πρίνο της Θάσου. Θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημαντικό αυτό έργο».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Κλιματικής Δράσης της Ε.Ε., κ. Βούπκε Χόκστρα ανέφερε: «Όπως πάντα, ήταν χαρά μου να συναντηθώ με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, μετά το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ε.Ε. της περασμένης εβδομάδας και λίγο μετά την παρέμβαση της Ε.Ε. στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα. Η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιόλογη πρόοδο στην ενεργειακή της μετάβαση και πρωτοπορεί σε νέες καθαρές τεχνολογίες, όπως η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας για τη Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα (Carbon Capture and Storage), γύρω από το έργο CEF στον Πρίνο, καθώς και μέσα από μια σειρά έργων του Ταμείου Καινοτομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη να συνεργαστεί στενά με την Ελληνική Κυβέρνηση και να διασφαλίσει την περιβαλλοντική ασφάλεια αυτού του σημαντικού έργου, δεδομένης της ουσιαστικής συμβολής του στους μακροπρόθεσμους κλιματικούς στόχους της Ε.Ε. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε από κοινού την καινοτομία σε αυτήν την τεχνολογία και να ενισχύσουμε λύσεις Βιομηχανικής Διαχείρισης Άνθρακα».