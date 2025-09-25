Αμπάς σε ΟΗΕ: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό

«Απορρίπτουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», «που δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τη δίκαιη μάχη του για την ελευθερία και την ανεξαρτησία», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς δήλωσε σήμερα ενώπιον του ΟΗΕ ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», αρνούμενος στη Χαμάς οποιονδήποτε ρόλο στην μελλοντική παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοσκοπημένης ομιλίας που προβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Μαχμούτ Αμπάς είπε επίσης πως «το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα είναι «ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια» του 20ου και 21ου αιώνα.

«Αυτό που το Ισραήλ διαπράττει δεν είναι μια απλή επίθεση, είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (…), που θα καταγραφεί στις σελίδες των βιβλίων της ιστορίας και στη συνείδηση της ανθρωπότητας ως ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ου και 21ου αιώνα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, στον οποίο οι ΗΠΑ δεν χορήγησαν θεώρηση εισόδου για να παραστεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Μαχμούτ Αμπάς διαβεβαίωσε πως οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν τον αντισημιτισμό.

«Απορρίπτουμε τη σύγχυση μεταξύ της αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό σκοπό και του θέματος του αντισημιτισμού, τον οποίο απορρίπτουμε στη βάση των αξιών και των αρχών μας. Απορρίπτουμε τον αντισημιτισμό», σημείωσε.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε πως είναι έτοιμος να εργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να εφαρμοστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υιοθετήθηκε σε μια σύνοδο την 22α Σεπτεμβρίου, το οποίο, όπως επισήμανε, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια δίκαιη ειρήνη και μια ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images