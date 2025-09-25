ΧΑ: Απώλειες στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό και εκτίναξη τζίρου

Κλείσιμο κοντά στο χαμηλό ημέρας για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Έντονη κινητικότητα από ισχυρά χαρτοφυλάκια, με προσυμφωνημένες συναλλαγές 163 εκατ. ευρώ.

Με πτώση και κλείσιμο κοντά στο χαμηλό ημέρας ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Πέμπτης στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Μιας συνεδρίασης ωστόσο που είδε τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 370,6 εκατ. ευρώ, με έντονη κινητικότητα από ισχυρά χαρτοφυλάκια, η οποία αποτυπώθηκε στον αριθμό και το μέγεθος των προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Την Πέμπτη, μόνο μέσω πακέτων άλλαξαν χέρια μετοχές αξίας 163 εκατ. ευρώ, τζίρος που στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν αντιστοιχούσε στο σύνολο του ημερήσιου τζίρου… Εξ αυτών, ξεχώρισε η πώληση της συμμετοχής της Intracom στην Aktor έναντι 74,7 εκατ. ευρώ.

Ξεχώρισε όμως και ένα μπαράζ 14 πακέτων στην Alpha Bank, σε τιμές μεταξύ 3,502 και 3,551 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική τους αξία να φτάνει τα 61,23 εκατ. ευρώ. Τα μεγαλύτερα εξ αυτών ήταν ένα πακέτο 8,16 εκατ. μετοχών αξίας 28,98 εκατ. ευρώ (στα 3,551 ευρώ) και ένα για 4,4 εκατ. μετοχές αξίας 15,61 εκατ. ευρώ (στα 3,544 ευρώ ανά μετοχή).

Δύο μεγάλης αξίας πακέτα πέρασαν και στην Τρ. Κύπρου, εκ των οποίων το ένα αφορούσε 1,76 εκατ. μετοχές στα 7,97 ευρώ, αξίας 14,05 εκατ. ευρώ.

Κατά τα λοιπά, το κλίμα στο ταμπλό ήταν ξεκάθαρα πτωτικό, όπως αποτυπώνεται και στην τελική αναλογία 1:2,4 μεταξύ ανοδικών και καθοδικών μετοχών. Συνολικά 34 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 83 σε αρνητικό και 34 αμετάβλητων, με «καθαρό» τζίρο 207,6 εκατ. ευρώ, πολύ κοντά δηλαδή στα επίπεδα που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα.

Το ανοδικό πενθήμερο που είχε προηγηθεί, οι πιέσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου ο γερμανικός DAX έφτασε να υποχωρεί έως και άνω του 1%, και το αφήγημα σχετικά με τους αυξημένους κινδύνους από τη «στροφή» των ΗΠΑ στο Ουκρανικό, έδωσαν αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στο σύνολο σχεδόν του ταμπλό.

Έτσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,46% στις 2.035,21 μονάδες, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση για τον ΓΔ από τις 26 αυγούστου. Στο 1,50% διαμορφώθηκαν οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών, στις 2.252,53 μονάδες.

Στο «κόκκινο» ο FTSE Large Cap

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap μόλις πέντε μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο. Η Alpha Bank ενισχύθηκε 0,57% στα 3,55 ευρώ, ο τίτλος της Helleniq Energy σημείωσε άνοδο 0,41% στα 8,53 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι μετοχές των Viohalco, Lamda Development και Aktor, ενισχυμένες 0,28%, 0,26% και 0,24% αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκαν η Jumbo με πτώση 4,53% στα 29,94 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ που υποχώρησε 3,25% στα 6,85 ευρώ και η Optima με απώλειες 3,10% στα 8,12 ευρώ.

Στο -2,75% το κλείσιμο της Τρ. Πειραιώς, στο -2,46% η Σαράντης, -2,45% για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, -2,32% για τη Eurobank.

Πτωτικά ακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Metlen (-2,07%), Tρ. Κύπρου (-2,00%), ElvalHlacor (-1,84%), ΔΕΗ (-1,54%), ΕΤΕ (-0,98%), ΟΠΑΠ (-0,69%), ΟΤΕ (-0,55%) και Coca-Cola HBC (-0,10%).