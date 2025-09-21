Σε κατάμεστο στάδιο η κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα - Δηλώσεις Τραμπ

Πριν καν ξημερώσει, χιλιάδες άνθρωποι, μερικοί ταξίδεψαν από μακριά, σχημάτιζαν ουρά για να τιμήσουν τη μνήμη αυτού του ινδάλματος του τραμπισμού, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Σύσσωμη η ηγεσία των τραμπιστών, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, έχει συγκεντρωθεί σήμερα για την νεκρώσιμη τελετή και φόρο τιμής στον δολοφονημένο υπερσυντηρητικό influencer Τσάρλι Κερκ, σε ένα στάδιο με περισσότερες από 60.000 θέσεις στην Αριζόνα.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου με μια σφαίρα στον λαιμό ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της δυτικής πολιτείας Γιούτα, ένα δραματικό γεγονός που αναζωπύρωσε βαθιές πολιτικές ρωγμές στη χώρα.

STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Ο φερόμενος ως δολοφόνος του, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, εξήγησε την πράξη του στην οικογένειά του καθώς πίστευε ότι ο Τσάρλι Κερκ μετέδιδε το "μίσος", αποκάλυψαν οι τοπικές αρχές.

Χαρακτηριστική φιγούρα του δεξιού κινήματος MAGA ("Make America Great Again"), ο Τσάρλι Κερκ χρησιμοποιούσε τα εκατομμύρια των ακολούθων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις παρεμβάσεις τους στα πανεπιστήμια για να υπερασπιστεί τον Ντόναλντ Τραμπ και να διαδώσει τις εθνικιστικές, χριστιανικές και συντηρητικά παραδοσιακές ιδέες του στους νέους.

«Θα μιλήσω για τα σπουδαία πράγματα που έκανε. Ήταν εκπληκτικός. Είχε φοβερή επιρροή. Για τόσο νέος άνδρας, έκανε σπουδαία δουλειά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί καθώς αναχωρούσε για την Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

«Πριν από δέκα χρόνια, αυτά τα πανεπιστήμια ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Αλλά τώρα οι συντηρητικοί είναι τάση, είναι μεγάλη τάση», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο αντιπρόεδρός του, που ήταν πολύ φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και ο υπερσυντηρητικός σχολιαστής Τάκερ Κάρλσον αναμένεται να πάρουν τον λόγο σε αυτό τον φόρο τιμής στον Κερκ, που άρχισε στις 11 το πρωί τοπική ώρα (9 το βράδυ ώρα Ελλάδας).

Η χήρα του, η Έρικα Κερκ, η οποία αναλαμβάνει επικεφαλής της Turning Point USA, της νεολαιίστικης οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο υπερσυντηρητικός διαμορφωτής της κοινής γνώμης, θα μιλήσει επίσης στο κοινό του σταδίου Στέιτ Φαρμ στο Γκλέντεϊλ, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης σε περισσότερες από 73.000 θέσεις.

Παρότι απαγορεύτηκε οι άνθρωποι να έχουν τσάντες για λόγους ασφαλείας, πολλοί μέσα στο πλήθος φρόντισαν να ντυθούν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των διοργανωτών, φορούσαν κόκκινα καπελάκια "Make America Great Again" ή μπλουζάκια που έγραφαν «Είμαι ο Τσάρλι Κερκ».

«Τον θεωρώ ως έναν μάρτυρα για τον Χριστό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 44χρονη Τεξανή Μόνικα Μιρέλες, η οποία οδήγησε σχεδόν 12 ώρες για να παραστεί στην τελετή. "Ήταν το τέλειο παράδειγμα του τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως Χριστιανοί, να είμαστε γενναίοι και να κάνουμε την φωνή μας να ακούγεται. Είναι τόσο λυπηρό που σιώπησε", λέει αυτή η νοσηλεύτρια μεξικανικής καταγωγής που συμφωνούσε "100%" με όσα έλεγε ο Κερκ κατά της έκτρωσης και της παράτυπης μετανάστευσης.

Στο Φοίνιξ, έξω από την έδρα της Turning Point USA, η Πάτι Πετέκ, μια 53χρονη συνταξιούχος αστυνομικός που οδήγησε για πέντε και πλέον ώρες από το Λος Άντζελες, φορώντας κόκκινο καπελάκι με το σύνθημα «Make America Great Again», δήλωσε το Σάββατο στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περιμένει ένα μήνυμα ενότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζω απλά να βγει κάτι καλό από όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι θα είναι έχουν περισσότερη ανεκτικότητα και θα είναι περισσότερο διατεθειμένοι να δεχτούν τον διάλογο, τη συνομιλία και τη συζήτηση», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή ψηφοφόρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ