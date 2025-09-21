Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης - Πρώτες αντιδράσεις

Ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Με διαδοχικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πρωθυπουργοί του Καναδά, της Αυστραλίας και της Βρετανίας προχώρησαν στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Ο Καναδός έγινε η πρώτη χώρα της G7 που προχώρησε στην εν λόγω κίνηση και λίγη ώρα αργότερα, ακολούθησαν οι επόμενες δύο ανακοινώσεις.

Σε δήλωση που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι αναφέρει: «Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Today, Canada recognises the State of Palestine.



Η ανακοίνωση το Αυστραλού πρωθυπουργού

Η Αυστραλία ακολούθησε την απόφαση του Καναδά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο κράτος, γράφει ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε.

Λέει ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας κοινής προσπάθειας με τον Καναδά και τη Βρετανία και θα αποτελέσει «μια διεθνή προσπάθεια για μια λύση δύο κρατών».

Η επιστολή του Αυστραλού πρωθυπουργού:

My statement formally recognising the State of Palestine.

Στάρμερ: Ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών

Με τη σειρά του, ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μπροστά στον αυξανόμενο τρόμο στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών.

Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο».

Στη συνέχεια, συνεχίζει λέγοντας ότι η στιγμή για την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης «έχει πλέον φτάσει».

«Έτσι, σήμερα, για να αναζωογονήσω την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω σαφώς, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine.



«Απαραίτητο βήμα για την ειρήνη», λέει ο Παλαιστίνιος πρόεδρος

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία του παλαιστινιακού κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.

Καταδικάζει το Ισραήλ

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση ότι απορρίπτει τη «μονομερή» δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους από δυτικές χώρες.

«Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τη μονομερή δήλωση αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες», τονίζει το υπουργείο.

«Η δήλωση αυτή δεν ευνοεί την ειρήνη, αντίθετα, αποσταθεροποιεί περαιτέρω την περιοχή και υπονομεύει τις προοπτικές επίτευξης μιας ειρηνικής λύσης στο μέλλον», προσθέτει καταγγέλλοντας «μια ανταμοιβή για τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα».

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί κανένα αποσπασματικό ή φανταστικό κείμενο που επιχειρεί να το αναγκάσει να δεχτεί ευπρόσβλητα σύνορα. Η απόφαση αυτή αντιβαίνει σε κάθε λογική διαπραγμάτευσης και αναζήτησης συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών και θα απομακρύνει περαιτέρω την πολυπόθητη ειρήνη», συνεχίζει.

«Εάν οι χώρες που υπέγραψαν αυτή τη δήλωση θέλουν πράγματι να σταθεροποιήσουν την περιοχή, πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην άσκηση πίεσης στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει αμέσως τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της», υπογραμμίζει το υπουργείο.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε επίσης μέσω του X πως «η μόνη απάντηση σ' αυτό το αντιισραηλινό διάβημα είναι η προσάρτηση των εδαφών της πατρίδας του εβραϊκού λαού στην Ιουδαία-Σαμάρεια και η οριστική εγκατάλειψη της παράλογης ιδέας ενός παλαιστινιακού κράτους».

