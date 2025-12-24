ΗΠΑ: Έξι νεκροί από τη συντριβή μεξικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους κοντά στο Τέξας

Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μέριδα της μεξικανικής πολιτείας Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), εκτελώντας διακομιδή παιδιού με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο του Γκάλβεστον.

Διασώστες εντόπισαν και ανέσυραν σήμερα το πτώμα ενός Μεξικανού ο οποίος επέβαινε στο στρατιωτικό αεροσκάφος που συνετρίβη τη Δευτέρα κοντά στις ακτές του Τέξας, ανεβάζοντας σε έξι τον αριθμό των νεκρών του αεροπορικού δυστυχήματος.

Το μικρό αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Μέριδα της μεξικανικής πολιτείας Γιουκατάν (νοτιοανατολικά), εκτελώντας διακομιδή παιδιού με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο του Γκάλβεστον, κοντά στο Χιούστον του Τέξας. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κατέπεσε στη θάλασσα λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σκόουλς.

Δύο επιζήσαντες «βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα», αναφέρει το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι άλλοι πέντε άνθρωποι που σκοτώθηκαν στο αεροπορικό δυστύχημα ήταν τρία μέλη του πληρώματος, ένας γιατρός και ο ασθενής – ένα παιδί μόλις δύο ετών. Μια νοσηλεύτρια και μια συνοδός του παιδιού επέζησαν της συντριβής.

